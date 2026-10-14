16 de outubro de 2026
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BMX RACING

Time Jundiaí conquista pódios na Copinha de BMX

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação

O Time Jundiaí BMX conquistou três pódios na 5ª Copinha de BMX Racing, disputada no domingo (11), em Americana. A equipe participou com atletas da escolinha e federados, incluindo crianças que estrearam em competições da modalidade.

Na categoria Pré-Bike, Julia Teixeira, de apenas quatro anos, terminou na segunda colocação. O resultado marcou a participação da atleta em mais uma etapa de sua formação no BMX.

Entre os alunos da escolinha de 7 e 8 anos, Tom Alexandre também ficou em segundo lugar. Lucas Reani completou o pódio da categoria ao terminar na terceira posição.

A competição foi especialmente importante para os integrantes da escolinha que participaram de uma prova pela primeira vez. A experiência permitiu aos iniciantes conhecer a dinâmica das disputas e vivenciar a largada no gate.

Além dos resultados, a estreia ofereceu aos jovens atletas a oportunidade de ganhar experiência em pista e conhecer o ambiente de uma competição. A participação também representa uma etapa do desenvolvimento esportivo dos alunos.

Entre os federados, Lucca de Almeida Bernardes terminou em quinto lugar na categoria 9 e 10 anos. De acordo com a equipe, ele competiu em uma categoria acima da correspondente à sua idade.

Lucas Teixeira, conhecido como Lucas da Armada, também disputou a categoria Federados 9 e 10 anos e encerrou a prova na oitava colocação. Assim como Lucca, ele enfrentou competidores de uma faixa etária superior.

Luiz Neto participou da categoria Federados 7 e 8 anos, mas não conseguiu avançar à final. Apesar disso, a participação permitiu ao atleta acumular experiência para as próximas competições.

A Copinha de Americana reuniu disputas em categorias destinadas tanto a iniciantes quanto a atletas federados. O formato possibilita que pilotos com diferentes níveis de experiência participem do evento.

Para o Time Jundiaí BMX, os resultados fazem parte do trabalho de formação de atletas e de incentivo à modalidade. A equipe levou representantes de diferentes categorias e níveis de experiência para a competição.

Além das colocações, a participação proporcionou aos atletas contato com outros competidores e novas situações de corrida. Essas experiências integram o processo de desenvolvimento dos pilotos ao longo da temporada.

Com os três pódios e a participação dos demais representantes, o Time Jundiaí encerrou sua presença na Copinha com resultados em diferentes categorias. A equipe segue com o trabalho de formação e preparação dos atletas para novos desafios no BMX Racing.

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