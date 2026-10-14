O Time Jundiaí BMX conquistou três pódios na 5ª Copinha de BMX Racing, disputada no domingo (11), em Americana. A equipe participou com atletas da escolinha e federados, incluindo crianças que estrearam em competições da modalidade.

Na categoria Pré-Bike, Julia Teixeira, de apenas quatro anos, terminou na segunda colocação. O resultado marcou a participação da atleta em mais uma etapa de sua formação no BMX.

Entre os alunos da escolinha de 7 e 8 anos, Tom Alexandre também ficou em segundo lugar. Lucas Reani completou o pódio da categoria ao terminar na terceira posição.