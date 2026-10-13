O Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca, conhecido como Bolão, em Jundiaí, recebe neste sábado (17) a 11ª edição do Triathlon Unificado. O evento começa às 8h e reúne participantes com e sem deficiência intelectual em uma competição por equipes.
Organizada pelas Olimpíadas Especiais Brasil, ligada à Special Olympics, a iniciativa tem como objetivo promover a inclusão por meio do esporte.
Ao todo, serão 26 equipes, cada uma formada por cinco integrantes: um aluno do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), três alunos da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF) e um participante do SESC Jundiaí.
A prova será dividida em três etapas. A largada acontece na pista de atletismo do Bolão, com a modalidade de corrida. Em seguida, os participantes seguem para o ciclismo, realizado nos bolsões de estacionamento do complexo esportivo. A última etapa será a natação, na piscina do local.
O Triathlon Unificado tem entrada gratuita e é aberto ao público. A população poderá acompanhar as provas no Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca, localizado no bairro Anhangabaú, em Jundiaí.
Serviço
Evento: 11º Triathlon Unificado
Data: sábado, 17 de outubro
Horário: a partir das 8h
Local: Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca (Bolão), Anhangabaú, Jundiaí
Entrada: gratuita