13 de outubro de 2026
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SÁBADO EM JUNDIAÍ

Triathlon Unificado reúne alunos do PEAMA em prova de inclusão

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jundiaí
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O evento começa às 8h e reúne participantes com e sem deficiência intelectual em uma competição por equipes
O evento começa às 8h e reúne participantes com e sem deficiência intelectual em uma competição por equipes

O Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca, conhecido como Bolão, em Jundiaí, recebe neste sábado (17) a 11ª edição do Triathlon Unificado. O evento começa às 8h e reúne participantes com e sem deficiência intelectual em uma competição por equipes.

Organizada pelas Olimpíadas Especiais Brasil, ligada à Special Olympics, a iniciativa tem como objetivo promover a inclusão por meio do esporte.

Ao todo, serão 26 equipes, cada uma formada por cinco integrantes: um aluno do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), três alunos da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF) e um participante do SESC Jundiaí.

A prova será dividida em três etapas. A largada acontece na pista de atletismo do Bolão, com a modalidade de corrida. Em seguida, os participantes seguem para o ciclismo, realizado nos bolsões de estacionamento do complexo esportivo. A última etapa será a natação, na piscina do local.

O Triathlon Unificado tem entrada gratuita e é aberto ao público. A população poderá acompanhar as provas no Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca, localizado no bairro Anhangabaú, em Jundiaí.

Serviço

Evento: 11º Triathlon Unificado

  • Data: sábado, 17 de outubro

  • Horário: a partir das 8h

  • Local: Centro Esportivo Dr. Nicolino de Luca (Bolão), Anhangabaú, Jundiaí

  • Entrada: gratuita

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