Eu e meu pai já protagonizamos muitas discussões na mesa do almoço sobre política. Não entrava na minha cabeça como o meu pai odiava tanto o Lula e o PT. Não que eu morra de amor pelo político e seu partido, mas a raiva que meu pai sentia era completamente desproporcional.

Para o seu Anselmo, o Partido dos Trabalhadores foi o grande responsável por todas as mazelas recentes do país e o presidente Lula não passava de um ladrão. E nunca adiantou argumentar. A qualquer sinal de contrariedade, meu pai fechava a cara e minha mãe, como uma malabarista, mudava de assunto para que meu ímpeto fosse acalmado.

As discussões se intensificaram em 2018, às vésperas da famigerada eleição que colocou Jair Bolsonaro na presidência da república. Meu pai nunca fez campanha para o Bolsonaro, mas seu antipetismo e anti-lulismo não deixavam dúvidas de quem ele provavelmente escolheu na urna eletrônica.

Mas eu entendia o possível voto do meu pai no Bolsonaro, um presidente completamente militarizado. Meu pai foi do exército e fez parte da cavalaria de Brasília, ou seja, foi um Dragão da Independência. Anos mais tarde, ingressou na Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, em 1994 e, após pouco mais de 25 anos de serviço, teria se aposentado. Teria...

Os policiais têm direito à aposentadoria especial. Ou seja, após esses anos de serviço, esses agentes de segurança podem se aposentar. Via de regra, as categorias beneficiadas são policiais civis, militares e federais. Eles têm esse direito devido a periculosidade do seu trabalho. Mas meu pai não faz parte de nenhuma dessas categorias.

A esperança do GM Anselmo era que o então presidente Jair Bolsonaro cumprisse uma promessa de campanha que incluiria os Guardas Municipais na categoria dos agentes de segurança pública e, portanto, garantindo a aposentadoria especial.

Durante as mais de duas décadas dedicadas à Guarda Municipal, meu pai esteve exposto aos perigos que todo e qualquer policial sempre esteve. Lembro bem de como eu ficava apreensivo quando criança ao ver meu pai colocando o colete a prova de balas e o revólver na cintura para ir trabalhar. Ao mesmo tempo que eu o via como um super herói, eu o via como um alvo dos vilões.

E o colete e a arma eram necessários, pois a segurança pública não estava abastecida o suficiente só com a Polícia Militar. Os Guardas Municipais não serviam só para proteger os bens e serviços do município. A GM precisava atuar no enfrentamento do crime pesado. Em 12 de maio de 2006, o PCC parou o estado de São Paulo com ataques a policiais. Luís Roberto de Oliveira foi um dos primeiros agentes de segurança morto pelo PCC. Tomou sete tiros. Ele era Guarda Municipal em Campo Limpo Paulista e colega de serviço do meu pai, que também estava na rua durante os ataques.

Mas a reforma da previdência de 2019 não reconheceu o quão perigoso é o serviço do meu pai. No texto original da reforma, enviada pelo governo Bolsonaro, os Guardas Municipais foram enquadrados como uma profissão comum. Meu pai terá que esperar até seus 65 anos de idade para se aposentar. Bom, pelo menos por enquanto, pois já se fala em aumentar para 67 caso Flávio Bolsonaro vença.

Em 2022, eu escrevi um texto que dizia que o Lula não era o herói que eu queria, mas era o herói que precisávamos. Esse texto, que foi publicado aqui, eu escrevi para o meu pai. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ele compartilhando em suas redes na época.

O seu Anselmo sentiu na pele os malefícios do bolsonarismo que mente, que engana e que não se importa com a população. Ele não precisava passar por isso, mas pagou para ver. Hoje, completamente politizado e com consciência de classe, ele sabe quem realmente luta pelos trabalhadores e está, junto comigo, conversando com pessoas pela internet para alertar do perigo que é acreditar na família Bolsonaro. E eu sinto muito orgulho do meu pai por isso.

Você não precisa sentir na pele. Converse com quem já sentiu antes que seja tarde. Ainda dá tempo. Conhecimento é conquista.

Felipe Schadt é jornalista, professor e cientista da comunicação