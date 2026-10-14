São grandes os desafios dos dirigentes mundiais, para conduzir seus países de forma a proporcionar aos seus agentes econômicos e sociais, o melhor ambiente para os seus empreendimentos, seus trabalhos e a qualidade de vida para as suas populações, assegurando a todos o acesso soberano à educação, saúde, alimentação e segurança pública.

Para tanto, é necessário um crescimento econômico sustentável de suas economias e um ordenamento qualiquantitativo de estabilidade social, como uma Previdência Social que assegure os direitos dos aposentados e, a eles, uma vida com dignidade; que garanta às crianças um ensino de qualidade; que a juventude possa, através do ensino e da oportunidade de trabalho, assim como, para empreenderem e prosperarem em suas vidas.

Subjacentemente a todos esses direitos fundamentais, é preciso conduzir, com assertividade, as questões como a segurança nacional; a estabilidade econômica, protegendo o poder de compra da moeda e, portanto, das sociedades, através de ambientes de inflação baixa e estável, estabelecendo também, um processo de aperfeiçoamento e suas estruturas tributária que induzam à uma melhoria na distribuição da renda em seus países e que estimule e viabilize a atividade econômica, tornando-os competitivos nos mercados internacionais.

É sempre primordial, preservar e cooperar com as Instituições Internacionais, como a ONU – Organização das Nações Unidas, o FMI – Fundo Monetário Internacional, o BIRD - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial, o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, a OMS – Organização Mundial da Saúde, a FAO – Órgão das Nações Unidas, voltadas para a alimentação e a agricultura e, muitas outras frentes, como as instituições jurídicas, as suas Constituições, além das artes da cultura e da modernidade evolutiva da ciência e da tecnologia.

Como células vivas e dinâmicas, é preciso que seus países não somente sejam signatários de “acordos de preservação do clima e meio ambiente”, mas sobretudo, que estabeleçam ações para a redução da emissão de carbono e, outras, para reduzir o aquecimento global, evitando intempéries climáticas e preservando vidas e a qualidade existencial na terra.

Analisando, em particular, o Brasil, os desafios são incomensuráveis: precisamos de um grande salto de qualidade em nossa educação; na saúde pública; nas nossas relações internacionais; na segurança pública; nos nossos meios de transportes; na infraestrutura nacional e saneamento básico; na estrutura e funcionalidade das nossas instituições jurídicas; nas estruturas partidárias e na funcionalidade do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, enfim, como um país continental e, como a quinta maior população mundial, é preciso que tenhamos como chefes de executivos nos nossos entes federativos, brasileiros menos politizados e mais técnicos, capazes de enfrentar e trabalhar em todas essas frentes para conduzir o Brasil e o povo brasileiro a um patamar superior de prosperidade.

Atualmente, o ambiente para empreender e gerir empresas em nosso país está muito difícil, com juros elevados e baixo nível de crescimento econômico. Esses são desafios, de curto prazo, que precisamos de ações concretas do nosso governo central.

Messias Mercadante de Castro é professor de economia do Unianchieta, membro do Conselho de Administração da DAE S/A e Consultor de Empresas.