Nunca gostei de filmes de terror. O medo pode inspirar insegurança, alterar nossa interpretação sobre os fatos e comprometer o pensamento crítico. Quando estamos dominados por ele, nem sempre reagimos ao que efetivamente acontece, mas àquilo que acreditamos que possa acontecer. Normalmente, o medo é um mecanismo de defesa e prepara o corpo para reagir ao perigo, mobilizando recursos fisiológicos e mentais que favorecem a sobrevivência.

Independentemente dos gostos e estilos cinematográficos, é preocupante quando o terror sai das telas de streaming e ganha as ruas. Mais ainda quando o comportamento de pessoas que deveriam exercer a cidadania passa a representar uma ameaça ao direito de ir e vir dos demais.

Edgar Allan Poe, escritor, poeta e precursor do conto policial moderno, explorou as regiões mais sombrias da mente humana. Em suas narrativas, o terror nem sempre depende de monstros ou aparições sobrenaturais. Muitas vezes, nasce da obsessão, da perda de controle e da incapacidade de reconhecer os limites entre os próprios impulsos e a realidade.

Na Avenida Paulista, neste domingo, 11 de outubro, a chamada Marcha pela Democracia, terminou com registros de vandalismo e depredação em acessos de estações de metrô. A Polícia Militar relatou pichações, danos a portas e grades e tumultos durante a dispersão dos participantes.

Pergunto: quem paga a conta da falta de respeito ao patrimônio coletivo?

O metrô não pertence a um partido, a um governo ou a um grupo ideológico. Há algo de profundamente contraditório em invocar a democracia enquanto se desrespeitam regras básicas de convivência. A liberdade de manifestação é um direito constitucional, mas não concede licença para destruir, intimidar ou agredir. Democracia não é salvo-conduto para a barbárie.

O comportamento de quem vandaliza o espaço público também produz medo. O cidadão que presencia cenas de depredação, hostilidade ou agressividade pode se perguntar se estará seguro ao atravessar uma rua, entrar em uma estação ou simplesmente manifestar uma opinião divergente. A violência não precisa atingir diretamente cada pessoa para produzir insegurança coletiva.

Em Poe, o terror frequentemente cresce quando o indivíduo perde o controle sobre os próprios impulsos. Na vida pública, o desafio é impedir que a intolerância e a agressividade sejam normalizadas sob o disfarce de uma causa política. Nenhuma bandeira transforma vandalismo em virtude, assim como nenhuma palavra de ordem substitui a responsabilidade pelos próprios atos.

Nunca gostei de filmes de terror. Mas, quando a violência deixa a ficção e invade o cotidiano, não há tela que nos proteja. Resta à sociedade exigir responsabilidade, cobrar a apuração dos fatos e recusar a ideia de que, em nome de qualquer causa, tudo seja permitido.

Porque o medo que nasce da violência nas ruas não é ficção. E a democracia não pode ser usada como cenário para legitimá-lo.

Rosângela Portela é jornalista, consultora e mentora em comunicação