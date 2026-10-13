A Justiça Federal de Jundiaí negou o pedido da Associação e Organização Social de Apoio à Cultura e Capoeira de Itupeva (Osaci) para cultivar cannabis e produzir derivados destinados a tratamentos medicinais. A sentença, assinada na quarta-feira (7) pelo juiz federal José Eduardo de Almeida Leonel Ferreira, da 2ª Vara Federal de Jundiaí, considerou que a entidade realizou o plantio sem autorização, apesar de sucessivas decisões judiciais contrárias à atividade.

A ação civil pública tramitava desde junho de 2023. A associação pretendia obter autorização para cultivar cannabis em sua sede e produzir óleos, pomadas, flores e gomas destinados ao tratamento de doenças graves de seus associados. Em um dos pedidos, a entidade informou que atenderia 54 pacientes cadastrados, mediante prescrição médica e sem finalidade comercial.

O caso ganhou novos desdobramentos após uma operação da Polícia Militar nas dependências da associação, onde foram apreendidos 571 pés de maconha, mais de cinco quilos de material vegetal ensacado, além de extratos e óleos. Segundo a sentença, o cultivo era realizado sem autorização judicial, mesmo após a entidade ter sido informada de que não poderia desenvolver a atividade.