No primeiro semestre de 2026, Jundiaí registrou 997 casos de violência contra a mulher que tiveram denúncias formais e chegaram à Justiça. Atualmente, 62 mulheres recebem o auxílio-aluguel destinado a vítimas de violência doméstica, segundo a Assessoria de Políticas para as Mulheres. O benefício estadual é de R$ 500 mensais para ajudar a custear a moradia de mulheres que precisam deixar a casa do agressor. Dos pedidos analisados no município, mais de 83% foram aprovados, conforme a Prefeitura.

Em 2025, o município registrou 1.967 ocorrências de violência contra a mulher, média de 5,3 por dia e alta de 12,4% em relação a 2024, quando foram 1.750 registros. No mesmo ano, foram expedidas 1.688 medidas protetivas, aumento de 43,3%. No primeiro semestre de 2026, foram outras 706.

O medo e a dependência financeira também dificultam a denúncia. Em levantamento realizado em 2026 com mulheres de Jundiaí, 42,2% apontaram o medo como motivo para não denunciar o agressor, enquanto 29,5% citaram a dependência financeira.