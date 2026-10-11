Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio provocou congestionamento de até 5 quilômetros na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí, neste sábado (10). A moto bateu na traseira do automóvel e tombou com o piloto e o garupa. Uma pessoa sofreu ferimentos leves.
De acordo com informações da concessionária responsável pela rodovia, a motocicleta trafegava pela faixa 2, enquanto o carro seguia pela faixa 1. Em determinado momento, o motorista do automóvel mudou de faixa repentinamente, entrando na frente da moto.
Sem tempo para desviar, o motociclista colidiu com a traseira do veículo. Com o impacto, a motocicleta tombou, e os dois ocupantes foram ao chão.
Segundo a concessionária, uma vítima teve ferimentos leves, mas recusou encaminhamento hospitalar. O ocupante do carro não se feriu.
Interdições e congestionamento
Após o acidente, a motocicleta foi removida por terceiros para um posto de serviço. O carro permaneceu no acostamento até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), responsável pela elaboração do boletim de ocorrência. Depois, o motorista seguiu viagem.
As faixas 2 e 3 da pista sul, no sentido capital, ficaram interditadas das 12h38 às 12h51. Já o acostamento permaneceu bloqueado das 12h38 às 14h10.
O congestionamento chegou a 5 quilômetros, mas, conforme a concessionária, o trânsito fluía normalmente por volta das 15h.