Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio provocou congestionamento de até 5 quilômetros na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí, neste sábado (10). A moto bateu na traseira do automóvel e tombou com o piloto e o garupa. Uma pessoa sofreu ferimentos leves.

De acordo com informações da concessionária responsável pela rodovia, a motocicleta trafegava pela faixa 2, enquanto o carro seguia pela faixa 1. Em determinado momento, o motorista do automóvel mudou de faixa repentinamente, entrando na frente da moto.

Sem tempo para desviar, o motociclista colidiu com a traseira do veículo. Com o impacto, a motocicleta tombou, e os dois ocupantes foram ao chão.