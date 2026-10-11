Um homem morreu após ser esfaqueado pelo próprio irmão na noite deste sábado (10), no bairro Jardim América, em Várzea Paulista, na região de Jundiaí.
Equipes de resgate e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os profissionais encontraram a vítima sem vida e constataram a morte.
O suspeito de cometer o crime foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Civil e a perícia técnica também foram acionadas para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do caso.
Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.
As circunstâncias do crime serão investigadas.