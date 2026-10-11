11 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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VÁRZEA PAULISTA

Homem morre após ser esfaqueado pelo próprio irmão

Por Redação | Pop Tv Web
| Tempo de leitura: 1 min
Pop Tv Web
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Equipes de resgate e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os profissionais encontraram a vítima sem vida e constataram a morte
Equipes de resgate e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os profissionais encontraram a vítima sem vida e constataram a morte

Um homem morreu após ser esfaqueado pelo próprio irmão na noite deste sábado (10), no bairro Jardim América, em Várzea Paulista, na região de Jundiaí.

Equipes de resgate e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os profissionais encontraram a vítima sem vida e constataram a morte.

O suspeito de cometer o crime foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil e a perícia técnica também foram acionadas para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do caso.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.

As circunstâncias do crime serão investigadas.

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