O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) solicitou providências para garantir a proteção da deputada federal eleita Ana Elisa, do Partido dos Trabalhadores (PT), após ela relatar ameaças de morte e estupro nas redes sociais. A atuação será realizada por meio do Programa Estadual de Proteção de Minas Gerais.

Os ataques se intensificaram após o primeiro turno das eleições, realizado no dia 4 de outubro, segundo a parlamentar. Ela afirmou que já recebia ameaças anteriormente, mas que a situação se agravou com a disseminação de notícias falsas.

Diante da frequência e da gravidade das mensagens, a equipe da deputada desativou sua conta na rede social X, antigo Twitter.