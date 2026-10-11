Artistas e produtores culturais já podem se inscrever na VI EXPOARTES, edital que selecionará 10 projetos de exposições de Artes Visuais para espaços culturais de Jundiaí. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 30 de novembro de 2026, por meio de formulário eletrônico.

A iniciativa prevê a seleção de até seis projetos para a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e até quatro para a Galeria de Exposições Olga de Brito. Serão aceitas propostas individuais, coletivas ou curatoriais, contemplando diferentes linguagens das Artes Visuais contemporâneas.

Cada exposição selecionada receberá uma premiação de R$ 6 mil. Metade das vagas poderá ser destinada a artistas de Jundiaí, enquanto a outra metade será reservada a proponentes de outras cidades. Caso não haja propostas suficientes para preencher os percentuais previstos, as vagas remanescentes poderão ser ocupadas por artistas de outras localidades.

Quem pode participar?