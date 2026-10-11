Artistas e produtores culturais já podem se inscrever na VI EXPOARTES, edital que selecionará 10 projetos de exposições de Artes Visuais para espaços culturais de Jundiaí. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 30 de novembro de 2026, por meio de formulário eletrônico.
A iniciativa prevê a seleção de até seis projetos para a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e até quatro para a Galeria de Exposições Olga de Brito. Serão aceitas propostas individuais, coletivas ou curatoriais, contemplando diferentes linguagens das Artes Visuais contemporâneas.
Cada exposição selecionada receberá uma premiação de R$ 6 mil. Metade das vagas poderá ser destinada a artistas de Jundiaí, enquanto a outra metade será reservada a proponentes de outras cidades. Caso não haja propostas suficientes para preencher os percentuais previstos, as vagas remanescentes poderão ser ocupadas por artistas de outras localidades.
Quem pode participar?
A participação é exclusiva para pessoas jurídicas, nas categorias Microempreendedor Individual (MEI) ou Microempresa (ME), com responsável maior de 18 anos. Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto.
As propostas serão avaliadas por uma comissão julgadora, conforme os critérios estabelecidos no edital. O resultado, com a lista dos projetos habilitados e classificados, está previsto para ser publicado em dezembro de 2026.
Como se inscrever
O edital completo, com as regras, os critérios de seleção e as orientações para inscrição, está disponível no site da Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí.
Os interessados podem consultar as informações e acessar os documentos pelo site da Secretaria Municipal de Cultura.
A VI EXPOARTES busca fomentar e difundir a produção artística, estimular o intercâmbio de ideias e ampliar a visibilidade de artistas locais, regionais e nacionais, contribuindo para o fortalecimento das Artes Visuais e a valorização da produção contemporânea.