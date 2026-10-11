O beach tennis tem levado Pedro Henrique Pérez Scholten, de Jundiaí, a novos desafios dentro e fora do Brasil. Em setembro, o jovem conquistou dois títulos em torneios disputados no Chile, avançou no ranking mundial e recebeu uma convocação para representar o Estado de São Paulo na categoria Sub-18 da Copa das Federações, em novembro.

A passagem pelo país sul-americano foi marcada por uma sequência de quatro competições. Pedro disputou dois torneios BT10 e dois BT50, aproveitando a oportunidade para somar resultados e enfrentar diferentes desafios no circuito internacional.

Nos dias 9 e 13 de setembro, o jundiaiense conquistou os títulos dos dois BT10 que disputou. As vitórias representaram mais duas conquistas internacionais para o atleta, que vem construindo sua trajetória na modalidade e ampliando a experiência em competições fora do país.