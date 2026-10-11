O beach tennis tem levado Pedro Henrique Pérez Scholten, de Jundiaí, a novos desafios dentro e fora do Brasil. Em setembro, o jovem conquistou dois títulos em torneios disputados no Chile, avançou no ranking mundial e recebeu uma convocação para representar o Estado de São Paulo na categoria Sub-18 da Copa das Federações, em novembro.
A passagem pelo país sul-americano foi marcada por uma sequência de quatro competições. Pedro disputou dois torneios BT10 e dois BT50, aproveitando a oportunidade para somar resultados e enfrentar diferentes desafios no circuito internacional.
Nos dias 9 e 13 de setembro, o jundiaiense conquistou os títulos dos dois BT10 que disputou. As vitórias representaram mais duas conquistas internacionais para o atleta, que vem construindo sua trajetória na modalidade e ampliando a experiência em competições fora do país.
A campanha também teve bons resultados nos torneios BT50. Embora não tenha chegado às finais, Pedro alcançou as quartas de final nas duas disputas. O desempenho mostrou regularidade ao longo da sequência de jogos e permitiu que ele acumulasse mais experiência diante de adversários do circuito.
Os resultados tiveram reflexo na classificação mundial. Pedro chegou ao 390º lugar do ranking, subindo mais posições e se aproximando de novos objetivos na carreira. A evolução na lista internacional acompanha o trabalho desenvolvido pelo atleta para ganhar espaço em um esporte cada vez mais competitivo.
A participação em torneios no exterior também representa uma oportunidade de aprendizado. Além de buscar bons resultados, o contato com jogadores de outros países permite conhecer diferentes estilos de jogo, testar estratégias e identificar aspectos que podem ser aprimorados nos treinamentos.
O novo capítulo da trajetória veio com a convocação da Federação Paulista de Beach Tennis. Pedro foi chamado para integrar a seleção de São Paulo na categoria Sub-18 da Copa das Federações, competição que será realizada de 17 a 21 de novembro, em Vila Velha, no Espírito Santo.
A disputa reúne atletas que representam seus estados e oferece ao jundiaiense a oportunidade de defender as cores paulistas em uma competição nacional. A convocação também reconhece o trabalho desenvolvido pelo jovem e amplia o calendário de desafios que ele terá pela frente.
Aos poucos, Pedro passa a conciliar diferentes objetivos: melhorar sua posição no ranking mundial, conquistar resultados em torneios internacionais e aproveitar as oportunidades em competições por equipes. Cada experiência acrescenta novos elementos à formação esportiva e ajuda a preparar o atleta para os próximos passos.
A convocação para a Copa das Federações chega em um momento de evolução. Depois de voltar do Chile com dois títulos e duas campanhas até as quartas de final, o jundiaiense terá mais uma oportunidade de colocar em prática o que vem desenvolvendo nas quadras.
A trajetória também mantém Jundiaí presente no cenário da modalidade. Com resultados fora do país e participação em uma seleção estadual, Pedro leva o nome da cidade para diferentes competições e amplia sua experiência em busca de novos objetivos no beach tennis.
Entre as conquistas no Chile e o compromisso de novembro, o jovem segue construindo sua história no esporte. O próximo desafio será transformar a evolução recente em mais uma boa campanha, agora defendendo São Paulo na Copa das Federações Sub-18.