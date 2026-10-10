Uma mulher apontada como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi capturada na tarde desta sexta-feira (10), em Itatiba. Ela era procurada pela Justiça após ser condenada por organização criminosa a uma pena superior a cinco anos de prisão em regime fechado.
A abordagem ocorreu na Avenida Guilherme Soave, no bairro Vivendas do Engenho D'Água, durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar. Segundo a corporação, os policiais perceberam que a mulher demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura e entregou uma sacola a outra pessoa.
Os agentes realizaram a abordagem e verificaram o conteúdo da sacola, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. Durante consulta aos sistemas policiais, porém, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra a mulher.
Ainda segundo a Polícia Militar, ela confirmou aos policiais que integrava a facção criminosa.
A mulher foi encaminhada ao Distrito Policial de Itatiba, onde foi registrado o boletim de ocorrência de captura de procurada. Ela não apresentava ferimentos e não houve necessidade do uso de algemas.
Após os procedimentos legais, a mulher permaneceu à disposição da Justiça e deverá ser transferida para uma unidade prisional feminina da região.