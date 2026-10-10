Principal programa criado pelo do Governo de São Paulo em 2023 para despoluir o rio Tietê, o Integra Tietê inicia nova fase com investimento total de R$ 25 bilhões até 2029 para levar esgoto tratado para doze cidades da Grande São Paulo.

Nesta fase do programa obras lineares e construção de estações de tratamento de esgoto começam a ser executadas pela Sabesp nos municípios de Osasco, Carapicuíba, São Paulo, Cotia, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Barueri, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar.

A expansão do projeto pretende implantar 460 km de tubulações, entre emissários, coletores tronco e rede coletora de esgoto nestes municípios, além da construção de 112 Estações Elevatórias (EEE) e a ampliação das unidades de tratamento.