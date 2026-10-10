Principal programa criado pelo do Governo de São Paulo em 2023 para despoluir o rio Tietê, o Integra Tietê inicia nova fase com investimento total de R$ 25 bilhões até 2029 para levar esgoto tratado para doze cidades da Grande São Paulo.
Nesta fase do programa obras lineares e construção de estações de tratamento de esgoto começam a ser executadas pela Sabesp nos municípios de Osasco, Carapicuíba, São Paulo, Cotia, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba, Barueri, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar.
A expansão do projeto pretende implantar 460 km de tubulações, entre emissários, coletores tronco e rede coletora de esgoto nestes municípios, além da construção de 112 Estações Elevatórias (EEE) e a ampliação das unidades de tratamento.
Confira como será a ação do programa em cada município:
- Caieiras: 13,8 km de tubulações e 12 Estações Elevatórias de Esgoto.
- Cajamar: 78,3 km de tubulações, 35 Estações Elevatórias de Esgoto e 1 Estação de Tratamento de Esgoto.
- Carapicuíba: 34,3 km de tubulações e 5 Estações Elevatórias de Esgoto.
- Cotia: 107,5 km de tubulações e 15 Estações Elevatórias de Esgoto.
- Francisco Morato: 6,8 km de tubulações e 9 Estações Elevatórias de Esgoto.
- Franco da Rocha: 8 km de tubulações e 5 Estações Elevatórias de Esgoto.
- Itapevi: 66,8 km de tubulações e 9 Estações Elevatórias de Esgoto.,
- Jandira: 31,5 km de tubulações e 8 Estações Elevatórias de Esgoto.
- Osasco: 76,8 km de tubulações e 6 Estações Elevatórias de Esgoto.
- Santana de Parnaíba: 25,8 km de tubulações e 7 Estações Elevatórias de Esgoto.
A meta nesta fase é expandir a rede de atendimento ao saneamento básico para levar dignidade e qualidade de vida para cerca de 1,75 milhão de pessoas.
A principal frente do projeto é levar coleta e tratamento de esgoto a todos os municípios cortados pelo rio, evitando que esgoto in natura seja despejado em córregos e afluentes que deságuam no Tietê.
Desde 2023, quando começou o programa, mais de 1,5 milhão de domicílios foram conectados à rede de esgoto, beneficiando cerca de 4,5 milhões de pessoas e retirando mais de 10 bilhões de litros de esgoto por mês dos rios, o equivalente a 4 mil piscinas olímpicas de dejetos. Para atender a essa demanda já foram construídas 7 novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e 39 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), além da implantação de 1.032 km de tubulações.
Dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) mostram que os esforços do Governo de São Paulo já começam a dar frutos. Um estudo divulgado em setembro deste ano mostra que a quantidade de poluição transportada caiu 29,4% entre 2024 e 2026, passando de 218 toneladas/dia para 154 toneladas/dia no rio Tietê.
Os sinais dessa transformação aparecem também na Bacia do Pinheiros. Desde 2024, a concentração de matéria orgânica caiu em três dos quatro pontos monitorados na calha do rio: 55% na Barragem de Pedreira, 29% na Ponte do Socorro e 26% na Usina São Paulo. Entre os afluentes, dois em cada três córregos monitorados apresentaram melhora no período e, em alguns casos, a redução da matéria orgânica supera 40%.