Cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e quatro automóveis na manhã deste sábado (10), na BR-393, em Barra do Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, na altura do quilômetro 252 da rodovia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas fatais estão um menino, um homem e três mulheres. Outras nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para unidades hospitalares do município.
Uma criança de oito anos e uma mulher foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao Hospital Maria de Nazaré. As demais vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Barra do Piraí. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.
Rodovia ficou totalmente interditada
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão tombou na pista e outros quatro automóveis se envolveram no acidente. A ocorrência provocou a interdição total da rodovia, que já foi liberada.
Por volta das 9h20, as equipes de resgate ainda trabalhavam para retirar duas vítimas que estavam presas às ferragens. Às 10h27, os trabalhos para destombar a carreta foram iniciados.
A perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. A investigação está sob responsabilidade da 88ª Delegacia de Polícia.
Outro acidente na Baixada Fluminense
Ainda segundo a PRF, uma pessoa morreu em outro acidente registrado na BR-116, na altura do quilômetro 173, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
A ocorrência provocou a interdição parcial da pista. Não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias do acidente.