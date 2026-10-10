Cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e quatro automóveis na manhã deste sábado (10), na BR-393, em Barra do Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, na altura do quilômetro 252 da rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas fatais estão um menino, um homem e três mulheres. Outras nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para unidades hospitalares do município.

Uma criança de oito anos e uma mulher foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao Hospital Maria de Nazaré. As demais vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Barra do Piraí. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.