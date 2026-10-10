O ex-presidente da República José Sarney foi internado na tarde de sexta-feira (9), após apresentar dores abdominais, e passou por um procedimento cirúrgico. Segundo boletim médico divulgado pela Rede D’Or, responsável pelo hospital onde ele está internado, a cirurgia ocorreu sem intercorrências.
Após avaliação clínica e a realização de exames de imagem, a equipe médica indicou a intervenção cirúrgica abdominal. No momento, Sarney está estável e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob acompanhamento pós-operatório.
De acordo com o boletim, o ex-presidente está recebendo cuidados de uma equipe multidisciplinar. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.
Internação anterior
Em setembro, Sarney também foi internado no Hospital Sírio-Libanês para a realização de um check-up, após um diagnóstico de pneumonia. O quadro foi identificado e tratado em São Luís, no Maranhão, onde ele também chegou a permanecer hospitalizado.
Trajetória política
Escritor e político, José Sarney foi presidente da República entre 1985 e 1990, tornando-se o primeiro chefe do Executivo federal do período de redemocratização do país.
Após deixar a Presidência, foi senador por três mandatos consecutivos, entre 1991 e 2015, mantendo uma trajetória de destaque na política brasileira.