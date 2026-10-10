O ex-presidente da República José Sarney foi internado na tarde de sexta-feira (9), após apresentar dores abdominais, e passou por um procedimento cirúrgico. Segundo boletim médico divulgado pela Rede D’Or, responsável pelo hospital onde ele está internado, a cirurgia ocorreu sem intercorrências.

Após avaliação clínica e a realização de exames de imagem, a equipe médica indicou a intervenção cirúrgica abdominal. No momento, Sarney está estável e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob acompanhamento pós-operatório.

De acordo com o boletim, o ex-presidente está recebendo cuidados de uma equipe multidisciplinar. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.