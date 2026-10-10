Mais de R$ 1 bilhão em saldos de apostadores de plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets, já foi devolvido aos usuários após a proibição dessas operações. Com isso, o montante que ainda precisa ser restituído caiu de R$ 1,2 bilhão para R$ 159 milhões, segundo dados enviados pelas empresas ao governo federal. Os bancos têm até o dia 14 de outubro para concluir a devolução dos recursos.
O valor restante corresponde aos saldos de apostadores que não retiraram o dinheiro até 5 de outubro, data em que terminou o prazo para saques voluntários. Ao todo, os dados abrangem 22,5 milhões de apostadores, distribuídos em 70,5 milhões de contas.
Segundo as informações divulgadas, oito empresas ainda não encaminharam aos bancos os dados necessários para viabilizar a restituição. Diante da situação, a Advocacia-Geral da União (AGU) pretende recorrer à Justiça para obrigar as plataformas a fornecerem as informações.
Caso haja algum impedimento para que os bancos realizem os pagamentos, os recursos serão transferidos para a Caixa Econômica Federal, que ficará responsável por devolver os valores aos apostadores.
Maioria dos saldos é inferior a R$ 10
A maior parte dos valores pendentes de restituição é composta por pequenas quantias. De acordo com as empresas, 90% das contas possuem menos de R$ 1 a receber, enquanto 97% apresentam saldo inferior a R$ 10.
Apesar dos valores individuais reduzidos, o montante total ainda representa R$ 159 milhões que precisam chegar aos seus respectivos titulares.
Governo amplia combate a apostas ilegais
Além das medidas relacionadas à devolução dos saldos, o governo federal intensificou as ações contra plataformas e conteúdos associados a apostas ilegais.
Entre 25 de setembro e 9 de outubro, foram encaminhadas solicitações para o bloqueio de 16.627 sites ilegais de apostas.
No mesmo período, também foi solicitada a remoção de 3.691 páginas, perfis, canais, grupos e servidores em plataformas digitais.
No Telegram, foram identificados 1.027 grupos relacionados ao tema, que reuniam cerca de 18,5 milhões de membros. Já no TikTok, 115 perfis somavam aproximadamente 459 mil seguidores.
Ao todo, os conteúdos relacionados a apostas ilegais alcançavam cerca de 18,9 milhões de usuários, membros e seguidores, segundo os dados apresentados pelo governo.
O prazo para a devolução dos recursos pelos bancos termina em 14 de outubro. Os apostadores que ainda possuem valores a receber devem acompanhar as orientações oficiais sobre os procedimentos de restituição.