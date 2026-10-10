Mais de R$ 1 bilhão em saldos de apostadores de plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets, já foi devolvido aos usuários após a proibição dessas operações. Com isso, o montante que ainda precisa ser restituído caiu de R$ 1,2 bilhão para R$ 159 milhões, segundo dados enviados pelas empresas ao governo federal. Os bancos têm até o dia 14 de outubro para concluir a devolução dos recursos.

O valor restante corresponde aos saldos de apostadores que não retiraram o dinheiro até 5 de outubro, data em que terminou o prazo para saques voluntários. Ao todo, os dados abrangem 22,5 milhões de apostadores, distribuídos em 70,5 milhões de contas.

Segundo as informações divulgadas, oito empresas ainda não encaminharam aos bancos os dados necessários para viabilizar a restituição. Diante da situação, a Advocacia-Geral da União (AGU) pretende recorrer à Justiça para obrigar as plataformas a fornecerem as informações.