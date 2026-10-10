Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (10), suspeito de ameaçar a companheira com uma faca em uma residência na Rua Rangel Pestana, no Centro de Jundiaí. Durante a ocorrência, a Polícia Militar também encontrou uma porção de substância semelhante à maconha no quarto do suspeito.

A PM foi acionada pelo Centro de Operações da corporação após receber informações de que um homem estaria ameaçando a esposa com uma faca. No endereço, a mulher relatou aos policiais que o companheiro havia consumido entorpecentes e feito ameaças.

O suspeito saiu do imóvel durante o atendimento e foi abordado pelos policiais. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na revista pessoal, os agentes entraram na residência acompanhados da mulher para recolher a faca mencionada no relato. No quarto, encontraram a porção de substância semelhante à maconha sobre uma mesa de cabeceira.