Um professor de uma escola particular de Jundiaí foi preso pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí na manhã desta sexta-feira (9), suspeito de estupro de vulnerável contra uma aluna de 13 anos. Ele foi encontrado dentro da sala de aula, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária. Na abordagem, os policiais também encontraram uma faca de combate na cintura dele.

A investigação começou após o pai da adolescente procurar a unidade policial. Segundo o relato, ele descobriu conversas de cunho íntimo entre a filha e o professor.

De acordo com as informações apuradas, o educador teria se aproveitado da relação de confiança com a estudante para manter conversas de conteúdo sexual. Os investigadores também identificaram indícios de que a adolescente, que tinha entre 12 e 13 anos à época dos fatos, teria enviado imagens de conteúdo sexual ao professor.