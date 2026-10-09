Um professor de uma escola particular de Jundiaí foi preso pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí na manhã desta sexta-feira (9), suspeito de estupro de vulnerável contra uma aluna de 13 anos. Ele foi encontrado dentro da sala de aula, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária. Na abordagem, os policiais também encontraram uma faca de combate na cintura dele.
A investigação começou após o pai da adolescente procurar a unidade policial. Segundo o relato, ele descobriu conversas de cunho íntimo entre a filha e o professor.
De acordo com as informações apuradas, o educador teria se aproveitado da relação de confiança com a estudante para manter conversas de conteúdo sexual. Os investigadores também identificaram indícios de que a adolescente, que tinha entre 12 e 13 anos à época dos fatos, teria enviado imagens de conteúdo sexual ao professor.
Com o avanço das apurações, a equipe da DDM, sob a coordenação do delegado Daniel Ghetti do Prado e da chefe dos investigadores, Lilian Picchi, solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos e de prisão temporária do investigado. Os pedidos foram autorizados e cumpridos nesta sexta-feira.
A prisão ocorreu na própria escola, enquanto o professor dava aula. Durante a abordagem e a revista pessoal, os policiais encontraram a faca de combate que ele carregava na cintura.
Após a prisão, o investigado foi levado à DDM, onde permaneceu à disposição da Justiça. Os equipamentos eletrônicos apreendidos serão analisados para auxiliar no andamento da investigação.
A Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do caso e busca esclarecer se há outras possíveis vítimas.