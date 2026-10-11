O desenvolvimento humano apoia-se na Lei do Progresso, uma das leis morais descritas em “O Livro dos Espíritos”. Essa lei revela que o avanço da humanidade é inexorável e se desdobra em duas dimensões fundamentais: a intelectual e a moral. Mas, embora integradas no destino do Espírito, essas faculdades não avançam necessariamente no mesmo ritmo.

A inteligência progride de forma contínua e ininterrupta, ela faculta a distinção entre o bem e o mal e, ao expandir esse discernimento, eleva a responsabilidade sobre os atos. Contudo, o saber não gera virtude imediata, pessoas inteligentes podem perverter o conhecimento e empregá-lo para o mal. O progresso moral é consequência da inteligência madura, resultante da interiorização das LeisDivinas, da superação dos vícios e da prática da caridade, possuindo como principais entraves o egoísmo e o orgulho.O avanço intelectual normalmente precede o moral e o equilíbrio entre ambos só é atingido ao longo do tempo. Porém, quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma, com o objetivo de estimular o seu progresso.

A verdadeira evolução de uma civilização não se mede pelo conforto material, mas pela elevação moral. Reconhece-se uma sociedade madura quando dela são banidos o egoísmo e os preconceitos, quando a justiça é imparcial, quando o respeito à vida é pleno e quando a solidariedade é absoluta. Com o tempo, educação e esforço, isso ocorrerá e seremos uma grande fraternidade.

Todos evoluem por si mesmos, mas os mais adiantados auxiliam o avanço dos outros pelo convívio social.Também contamos sempre com a ajuda de Deus, no entanto, cabe ao livre-arbítrio de cada indivíduo ditar o ritmo de sua própria evolução.O objetivo da Doutrina Espírita é auxiliar nesse processo, promovendo a melhora moral da humanidade, mostrando o caminho para a transformação interior.

O conhecimento espiritual que é transmitido ao mund opara ajudar o seu desenvolvimento ocorre de forma gradual, no período correto para que se possa compreender e digerir as informações, considerando o tempo e a capacidade de assimilação de cada época. O Grande Arquiteto do Universo respeita as etapas do amadurecimento humano, assim como não se ensina a uma criança o mesmo que a um adulto. Dessa forma, a omissão ou o caráter fragmentário do ensino no passado não representou uma negligência do Criador, mas uma precisão pedagógica para garantir a utilidade do saber no momento oportuno.

Em Sua infinita bondade, Deus deixa ao ser humano o mérito de se convencer pela própria razão. Se a verdade fosse imposta por fenômenos físicos, não haveria espaço para o esforço pessoal, anulando o valor moral da evolução. O verdadeiro progresso exige o mérito da razão, portanto, não é um espetáculo a ser assistido de forma passiva, mas uma conquista ativa a ser construída pelo próprio esforço.

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita, Presidente do Centro Espírita Nova Luz e Secretário da União das Sociedades Espíritas (USE) Intermunicipal Jundiaí