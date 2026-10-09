O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, ganha novos atrativos no Simba Safari e no Zoológico de São Paulo. As instituições apresentam animais que nasceram recentemente ou chegaram aos recintos neste ano, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer diferentes espécies e aprender mais sobre a biodiversidade.

No Simba Safari, uma das novidades é Amendoim, uma anta que nasceu no início de setembro. O filhote chama a atenção pela pelagem com listras e manchas claras, características dessa fase da vida. Além dele, o parque registrou o nascimento de cervicapras, um aoudad e uma lhama.

Amendoim é um dos novos moradores do Simba Safari

Filho de Rosa e Paçoca, Amendoim recebeu dos tratadores um nome inspirado no pai. O filhote vive no Espaço Brasil, área dedicada a animais nativos, como capivaras, tamanduás-bandeira e emas. Ao lado da mãe, já explora o recinto e demonstra curiosidade pelo ambiente.