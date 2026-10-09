O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, ganha novos atrativos no Simba Safari e no Zoológico de São Paulo. As instituições apresentam animais que nasceram recentemente ou chegaram aos recintos neste ano, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer diferentes espécies e aprender mais sobre a biodiversidade.
No Simba Safari, uma das novidades é Amendoim, uma anta que nasceu no início de setembro. O filhote chama a atenção pela pelagem com listras e manchas claras, características dessa fase da vida. Além dele, o parque registrou o nascimento de cervicapras, um aoudad e uma lhama.
Amendoim é um dos novos moradores do Simba Safari
Filho de Rosa e Paçoca, Amendoim recebeu dos tratadores um nome inspirado no pai. O filhote vive no Espaço Brasil, área dedicada a animais nativos, como capivaras, tamanduás-bandeira e emas. Ao lado da mãe, já explora o recinto e demonstra curiosidade pelo ambiente.
A anta-brasileira é encontrada em grande parte do Brasil e em outros países da América Latina. A espécie é classificada como Vulnerável à extinção pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e enfrenta ameaças que contribuíram para seu desaparecimento de algumas regiões de sua distribuição original.
Outros animais também nasceram recentemente no Simba Safari. Dois cervicapras e um aoudad, entre agosto e setembro, compartilham o mesmo espaço, onde podem ser vistos interagindo e brincando.
Originária da Índia, a cervicapra é um antílope cujos machos adultos apresentam pelagem escura e chifres longos e espiralados. Já o aoudad, também conhecido como carneiro-da-Barbária, é nativo do norte da África e pertence à família dos bovídeos. Adaptado a terrenos rochosos, destaca-se pela habilidade de escalar e saltar.
Outra novidade é Juanito, uma lhama nascida em agosto. Domesticada há milhares de anos na região dos Andes, a espécie é originária da América do Sul e está presente em países como Peru, Bolívia, Chile e Argentina.
O Simba Safari oferece um percurso de quatro quilômetros realizado em caminhões adaptados, durante o qual os visitantes podem observar mais de 300 animais de 40 espécies. Ao longo do passeio, um educador ambiental compartilha informações sobre os hábitos e comportamentos dos animais.
Zoológico de São Paulo também tem novos moradores
O Zoológico de São Paulo também registra nascimentos de diferentes espécies em 2026. Entre os destaques está Pepito, um chimpanzé nascido em janeiro que já começou a dar os primeiros passos sozinho. Aos poucos, o filhote explora o habitat e passa menos tempo agarrado à mãe.
Outro destaque é um filhote de canguru, que circula pelo recinto com desenvoltura e demonstra maior independência ao explorar o ambiente.
Três lobos-guarás, chamados Açaí, Cupuaçu e Guaraná, nasceram em maio e estão mais ativos e brincalhões ao lado dos pais. A pelagem, inicialmente acinzentada, começa a adquirir os tons avermelhados característicos da espécie.
A lista de novidades inclui ainda uma harpia, duas aves sauins-de-coleira e duas araras-azuis-de-lear, espécie ameaçada de extinção e endêmica do Brasil.
Os nascimentos fazem parte das ações de manejo e conservação desenvolvidas pela instituição, que abriga mais de 2,5 mil animais de aproximadamente 300 espécies e participa de mais de 40 iniciativas voltadas à proteção da biodiversidade.
Crianças têm entrada gratuita durante outubro
Durante todo o mês de outubro, crianças de até 12 anos podem visitar gratuitamente o Zoológico de São Paulo, o Jardim Botânico e o Simba Safari, desde que estejam acompanhadas de um visitante com ingresso pago e sejam respeitadas as condições da campanha.
A promoção contempla ingressos individuais adquiridos antecipadamente e um combo que inclui cinco atrações: Zoo SP, Jardim Botânico, Simba Safari, Mundo Dino e Acqua Zoo.
A iniciativa amplia as opções de lazer para as famílias durante o mês das crianças e oferece a oportunidade de conhecer diferentes espécies, além de aproximar o público das ações de educação ambiental e conservação da biodiversidade.