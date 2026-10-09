09 de outubro de 2026
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A PM FOI ACIONADA

Suspeito é detido e amarrado por populares até a chegada da PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça
O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (8), suspeito de tentar furtar um estabelecimento na avenida Adherbal da Costa Moreira, em Campo Limpo Paulista. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 49º Batalhão, após o suspeito ter sido detido e amarrado por populares.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender a uma ocorrência de possível furto. No local, três pessoas contaram aos policiais que ouviram um barulho e, ao verificarem a situação, encontraram o suspeito dentro do comércio.

Segundo os relatos, o homem reagiu quando foi contido pelas pessoas que o encontraram, sendo necessária a utilização de força física para imobilizá-lo até a chegada da PM.

Ao assumir a ocorrência, os policiais retiraram o fio que restringia os movimentos das mãos do suspeito e deram sequência aos procedimentos.

O homem foi levado ao DP e, posteriormente, encaminhado ao pronto-socorro municipal para avaliação médica. Após receber atendimento, ele foi liberado pela equipe de saúde.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que determinou a elaboração do boletim de ocorrência. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

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