Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (8), suspeito de tentar furtar um estabelecimento na avenida Adherbal da Costa Moreira, em Campo Limpo Paulista. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 49º Batalhão, após o suspeito ter sido detido e amarrado por populares.
A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender a uma ocorrência de possível furto. No local, três pessoas contaram aos policiais que ouviram um barulho e, ao verificarem a situação, encontraram o suspeito dentro do comércio.
Segundo os relatos, o homem reagiu quando foi contido pelas pessoas que o encontraram, sendo necessária a utilização de força física para imobilizá-lo até a chegada da PM.
Ao assumir a ocorrência, os policiais retiraram o fio que restringia os movimentos das mãos do suspeito e deram sequência aos procedimentos.
O homem foi levado ao DP e, posteriormente, encaminhado ao pronto-socorro municipal para avaliação médica. Após receber atendimento, ele foi liberado pela equipe de saúde.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que determinou a elaboração do boletim de ocorrência. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.