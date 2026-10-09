Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (8), suspeito de tentar furtar um estabelecimento na avenida Adherbal da Costa Moreira, em Campo Limpo Paulista. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 49º Batalhão, após o suspeito ter sido detido e amarrado por populares.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da PM (Copom) para atender a uma ocorrência de possível furto. No local, três pessoas contaram aos policiais que ouviram um barulho e, ao verificarem a situação, encontraram o suspeito dentro do comércio.

Segundo os relatos, o homem reagiu quando foi contido pelas pessoas que o encontraram, sendo necessária a utilização de força física para imobilizá-lo até a chegada da PM.