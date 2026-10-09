Um homem que inventava histórias sobre pertencer ao mundo do crime para amedrontar e ameaçar ex-companheiras foi alvo de uma operação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí nesta quinta-feira (8). A ação contou com o apoio da Guarda Municipal.

De acordo com a investigadora-chefe Lilian Picchi, as vítimas procuraram a DDM para denunciar o homem, morador no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, por ameaça. Segundo elas, ele enviava fotos segurando uma arma e dizia ser um criminoso perigoso, que já teria trocado tiros com policiais. Em um desses supostos confrontos, afirmava ter sido baleado e ficado com sequelas em uma das pernas.

Durante as investigações, porém, a DDM descobriu que as histórias eram mentirosas. A dificuldade para caminhar, que ele atribuía a um tiro disparado por policiais, é na verdade consequência de um acidente de trânsito. Além disso, a arma usada nas fotos para intimidar as vítimas é de brinquedo. O objeto foi apreendido nesta quinta-feira, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do investigado e também na residência da mãe e do padrasto dele.