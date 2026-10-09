Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, suspeito de agredir a namorada, de 23, após uma discussão motivada por ele ter experimentado a comida antes de ela terminar de preparar o jantar.

De acordo com a própria vítima, ela preparava a refeição quando o namorado resolveu "beliscar" a comida. A atitude deu início a uma discussão, e ele decidiu ir embora.

A mulher tentou impedi-lo, mas, ao perceber que ele não mudaria de ideia, juntou as roupas dele e as jogou no quintal. Para evitar que ela jogasse as roupas, o homem a segurou pelos braços e a jogou no chão. Segundo o relato, neste momento ela estava com uma faca nas mãos mas não pretendia usar a faca para ferir o namorado.