Há muitos e muitos anos atrás, a maioria de nossos prefeitos municipais reclamava da falta de deputados, que pudessem ajudar as suas administrações, em busca de verbas que atendessem as necessidades de nossa região. Por fim os eleitores da Região Metropolitana de Jundiaí entenderam e responderam com firmeza a obrigação de eleger seus representantes nas duas casas legislativas, estadual e federal. Elegemos 4 deputados. Outros candidatos tiveram votação expressiva, mas a fatídica legenda não os amparou. Entretanto, nenhum “forasteiro” aqui cantou de galo. Todavia, abriram o árduo caminho para o sucesso de uma próxima eleição. Ficaram mais experientes e conhecidos por toda esta rica região metropolitana, que é a de Jundiaí.

Aprendemos o caminho a seguir. Estamos conduzindo à Câmara Federal, na sua plena maturidade, um dos mais aplaudidos prefeitos que a cidade já teve, como é a pessoa de Luiz Fernando Machado. Sua invejável carreira política, desde seus primeiros passos como vereador até os mais altos cargos públicos, como prefeito municipal, deputado estadual, secretário estadual e a dose elevada de carisma, lhe conferem dons de autoridade, liderança e ousadia em defender no Congresso Nacional os interesses maiores da nossa região.Luiz Fernando Machado despontou em nosso cenário popular como um grande político. Arrastou para si uma multidão de votos, digna de um grande líder. O carisma e o modo de falar com sinceridade já eram atributos, desde os bancos escolares da faculdade de Direito. Nome, que brilhou na Câmara Federal, pela competência de um trabalho sério e honesto, e por certo será um grande nome na Câmara federal e o principal porta-voz da região, para com o novo presidente do Brasil.

O policial civil, Leandro Basson, vereador, é uma promessa bem-vinda. Eleito deputado estadual com temas destacados da campanha como segurança pública, combate ao tráfico de drogas e enfrentamento à dependência química. O vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo de Souza, foi destaque em defender investimentos nas áreas de saúde, mobilidade e infraestrutura. Outro deputado estadual Danilo Joan, jundiaiense, ex-prefeito de Cajamar é gente do povo, 10º maior votação entre 94 eleitos do Estado com 182.830 votos.

Há de entender que, quem aspira uma carreira política duradoura, não deve temer. Basta trabalhar para o bem comum da população e o desenvolvimento da região. Basta que acredite no projeto político que o fez candidato. Sabemos das carências da região a nível estadual e federal. Nossos homens eleitos hão de travar mais uma batalha em nome de nossa gente. Que a exuberante Serra do Japi se torne Parque Estadual.

Não se preocupem, nobres deputados, com o acerto ou o engano. A aposta foi válida. Os eleitos vão perceber, em pouco tempo, que as continências e as mesuras do mandato, se tornam rotina, e se quiserem ter vida longa, sobra tão somente, a imensa responsabilidade de jamais errar. Deixem de lado conceitos arcaicos, ressentimentos envelhecidos, ódios estéreis. Apague desta trajetória a fogueira das vaidades. Estamos na torcida que os senhores deputados, ora eleitos em nossa região tenham a habilidade de ouvir aquilo que não é dito, o comprometimento com seus eleitores, a capacidade de olhar a realidade, sob vários pontos de vista e não decepcionem. Deputados eleitos, os senhores subscreveram um documento ao lado de muita gente idônea e corajosa, eleitores que acreditam na esperança de dias melhores e nas dignidades de suas representações. Boa sorte nobres deputados!

Guaraci Alvarenga é advogado