Os talentos artísticos dos servidores municipais de Jundiaí vão ganhar o palco do Teatro Glória Rocha no dia 10 de outubro, com apresentações de música, dança e teatro. A partir das 17 horas, será realizada a Mostra Artística dos Servidores Municipais “Hoje, os Artistas Somos Nós”, iniciativa voltada à integração e valorização dos profissionais.

Organizada pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), a mostra integra a programação em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Ao todo, serão apresentadas performances nas modalidades de teatro, música e dança, com premiação para as três melhores apresentações.

Além de celebrar os talentos dos servidores, a iniciativa também tem caráter solidário. Como parte da inscrição para participar da mostra, cada servidor foi convidado a doar um brinquedo novo. A ação resultou na arrecadação de cerca de 50 brinquedos, que foram destinados à Campanha de Natal do Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí.