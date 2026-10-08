Com a decisão, ele deixou o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde permanecerá preso e aguardará novo pronunciamento da Justiça.

O homem preso em frente à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, na última segunda-feira (5), por ameaça de morte contra a esposa, a quem aguardava escondido atrás de uma árvore, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia.

Policiais da DDM prenderam, na segunda-feira (5), um homem acusado de ameaçar de morte a própria esposa. O suspeito foi localizado escondido atrás de uma árvore, praticamente em frente à delegacia, do outro lado da Avenida 9 de Julho, onde, segundo a investigação, aguardava a saída da vítima.

A mulher procurou a DDM depois de ser ameaçada pelo marido, que teria utilizado uma garrafa quebrada para intimidá-la. Desesperada, ela contou aos policiais o que havia acontecido e relatou que, ao avisá-lo de que iria à delegacia para denunciá-lo, ele passou a persegui-la até a entrada da unidade.

Antes de ela conseguir entrar na delegacia, o homem teria feito novas ameaças, dizendo que a mataria quando ela deixasse o local. A vítima também informou aos policiais que acreditava que o marido pudesse estar nas proximidades, observando a movimentação da unidade.