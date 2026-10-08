Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão enquanto, segundo apurou o Jornal de Jundiaí, comprava drogas em um ponto de venda de entorpecentes no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí.

Os PMs faziam patrulhamento quando suspeitaram de um homem que estava em um local conhecido pela venda de drogas.

Ele foi abordado e, durante consulta aos dados pessoais, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por dívida de pensão alimentícia.