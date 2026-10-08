08 de outubro de 2026
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NO SESI CAMPO LIMPO

Grupão Especial estreia espetáculo autoral "Era Uma Vez... Nós!"

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Nova montagem gratuita apresenta um conto de fadas criado coletivamente por artistas neurodivergentes e reúne personagens como reis, princesas, fadas, elfos e guardiões
Nova montagem gratuita apresenta um conto de fadas criado coletivamente por artistas neurodivergentes e reúne personagens como reis, princesas, fadas, elfos e guardiões

No dia 17 de outubro, às 15h, o Sesi Campo Limpo Paulista recebe o Grupão Especial para a estreia gratuita do espetáculo “Era Uma Vez... Nós!”. A nova montagem apresenta um conto de fadas autoral, criado pelo próprio coletivo artístico, e convida o público a entrar em um universo marcado pela fantasia, pela poesia e pela emoção.

A ideia do espetáculo surgiu do encantamento dos integrantes do grupo com a possibilidade de criar uma história inédita. A montagem busca proporcionar uma experiência mágica ao público, combinando as atuações do elenco com cenários e figurinos desenvolvidos especialmente para construir o universo fantástico da história.

Entre os personagens estão rainha, rei, bruxo, elfos, duendes, fadas, príncipe, princesa, mensageiro e guardiões reais. Ao longo da narrativa, a história aborda temas como coragem, superação, amizade e descoberta da própria força.

A construção do espetáculo contou com a participação dos integrantes do coletivo em diferentes etapas do processo criativo. O grupo esteve envolvido na criação do texto, na composição cênica dos personagens e na elaboração da trilha sonora, dos figurinos e do cenário.

Mais informações sobre o Projeto Oficinas Culturais

O Grupão Especial foi fundado em 2008, por iniciativa da professora Cristiane Zanetti, e desde 2023 integra o Projeto Oficinas Culturais.

Além da área teatral, por meio do Grupão, as Oficinas Culturais de Campo Limpo Paulista desenvolvem oficinas de dança, balé e capoeira em escolas públicas do município, e também oferecem aulas de canto coral, infantil, juvenil e adulto. Os ensaios acontecem no Sesi e são abertas à população.

O projeto é uma realização da Kalithéa, empresa ligada à Direção de Cultura, que desde 1999 presta consultoria e desenvolve projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Ao longo desses anos, as Oficinas Culturais já atenderam aproximadamente 15 mil pessoas, entre alunos da rede pública e plateias, por meio de oficinas e apresentações gratuitas de teatro, dança, capoeira, circo e música em diversas cidades.

Em Campo Limpo, o projeto conta com patrocínio da Thyssenkrupp, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, desde 2018.

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