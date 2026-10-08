No dia 17 de outubro, às 15h, o Sesi Campo Limpo Paulista recebe o Grupão Especial para a estreia gratuita do espetáculo “Era Uma Vez... Nós!”. A nova montagem apresenta um conto de fadas autoral, criado pelo próprio coletivo artístico, e convida o público a entrar em um universo marcado pela fantasia, pela poesia e pela emoção.

A ideia do espetáculo surgiu do encantamento dos integrantes do grupo com a possibilidade de criar uma história inédita. A montagem busca proporcionar uma experiência mágica ao público, combinando as atuações do elenco com cenários e figurinos desenvolvidos especialmente para construir o universo fantástico da história.

Entre os personagens estão rainha, rei, bruxo, elfos, duendes, fadas, príncipe, princesa, mensageiro e guardiões reais. Ao longo da narrativa, a história aborda temas como coragem, superação, amizade e descoberta da própria força.