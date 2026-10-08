08 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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EM JUNDIAÍ

PM arromba porta de quarto para prender marido agressor

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante

Policiais militares precisaram arrombar a porta do quarto de uma casa na Vila Esperança, em Jundiaí, na madrugada desta quinta-feira (8), para prender um homem acusado de violência doméstica contra a companheira. Ela também tinha uma medida protetiva de urgência contra ele.

A vítima acionou a PM e relatou ter sido agredida pelo companheiro. No local, enquanto contava aos policiais sobre as agressões, ameaças e xingamentos, o homem retornou e entrou na casa.

Os PMs solicitaram que ele saísse, mas o homem se recusou e correu para o quarto, onde se trancou.

Os policiais passaram aproximadamente 30 minutos tentando negociar a rendição, mas não tiveram sucesso.

Diante da recusa, foi necessário arrombar a porta para prendê-lo.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

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