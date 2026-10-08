08 de outubro de 2026
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TINHA 23 ANOS

Técnico em segurança do trabalho morre atropelado em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)

Um homem de 23 anos, que era técnico em segurança do trabalho, morreu atropelado no km 64 da pista Norte (Capital-Interior) da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (7).

Segundo o registro da ocorrência, um empresário de 47 anos conduzia seu veículo quando se deparou com a vítima à frente. Como havia outros veículos ao lado, ele não conseguiu desviar. Ainda de acordo com o relato, o motorista estava muito próximo da vítima e não teve tempo suficiente para frear.

A vítima foi atingida, bateu no para-brisa do veículo e acabou projetada a vários metros de distância.

O condutor parou o carro e acionou o resgate da concessionária AutoBAn, que contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para os trabalhos de investigação.

Segundo o registro, não havia câmeras de monitoramento no trecho da rodovia onde ocorreu o atropelamento.

O corpo do técnico em segurança do trabalho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, onde passará por exame necroscópico antes de ser liberado para o sepultamento.

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