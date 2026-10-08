Um homem de 23 anos, que era técnico em segurança do trabalho, morreu atropelado no km 64 da pista Norte (Capital-Interior) da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (7).
Segundo o registro da ocorrência, um empresário de 47 anos conduzia seu veículo quando se deparou com a vítima à frente. Como havia outros veículos ao lado, ele não conseguiu desviar. Ainda de acordo com o relato, o motorista estava muito próximo da vítima e não teve tempo suficiente para frear.
A vítima foi atingida, bateu no para-brisa do veículo e acabou projetada a vários metros de distância.
O condutor parou o carro e acionou o resgate da concessionária AutoBAn, que contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para os trabalhos de investigação.
Segundo o registro, não havia câmeras de monitoramento no trecho da rodovia onde ocorreu o atropelamento.
O corpo do técnico em segurança do trabalho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, onde passará por exame necroscópico antes de ser liberado para o sepultamento.