A Prefeitura de Itatiba inicia nesta quinta-feira (8) a operação de seis novos pontos de fiscalização eletrônica no município. Os equipamentos de trânsito fazem parte da retomada da fiscalização por radares na cidade e começarão a funcionar de forma gradativa, após a instalação e os procedimentos técnicos necessários. Outros oito pontos serão ativados em até 60 dias.
A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, contribuindo para o controle da velocidade e o respeito à sinalização, com foco na proteção de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
“A fiscalização eletrônica visa o controle e a segurança da população, seja do motorista, seja do pedestre. Ela vem para que a gente tenha uma forma mais segura e mais controlada de organizar o trânsito na nossa cidade”, explica Guilherme Zanutto, secretário-adjunto de Obras de Itatiba e responsável pelo Departamento de Mobilidade e Trânsito municipal.
Nesta primeira etapa, seis pontos entram efetivamente em operação nesta quinta. Outros pontos previstos no planejamento da prefeitura serão ativados em até 60 dias, conforme a conclusão das instalações e dos procedimentos técnicos em cada local.
“São novos pontos de radar e alguns outros são pontos que já existiam anteriormente e estão retornando. Nessa primeira etapa, estamos trabalhando com seis pontos, mas haverá uma segunda etapa de expansão”, destaca Zanutto.
Fiscalização definida com estudos
A definição dos locais considera avaliações realizadas pelo município. “São pontos que o Departamento de Mobilidade e Trânsito estuda e faz a avaliação da necessidade mediante histórico de ocorrências, descumprimento de velocidade, acidentes. Esses são os elementos que baseiam a instalação do radar”, explica o secretário-adjunto de Obras.
Nos dois cruzamentos que contam com semáforo entre os seis primeiros pontos, os equipamentos fiscalizarão excesso de velocidade e avanço semafórico, este último no período das 6h às 21h. Nos demais locais, a fiscalização será exclusivamente de excesso de velocidade.
A Prefeitura de Itatiba ressalta que os equipamentos estarão devidamente sinalizados – inclusive com placas de velocidade – e reforça a importância de que os motoristas respeitem os limites estabelecidos e a sinalização de trânsito.
Onde tem radar?
Confira os seis pontos de radar – e as velocidades máximas – que começam a funcionar hoje (8):
- Rua Comendador Franco, próximo ao nº 499 — limite de 40 km/h, sentido Centro;
- Avenida Prefeito José Maurício de Camargo, próximo ao nº 218 — limite de 50 km/h, sentido rodovia das Estâncias;
- Avenida Luiz Scavone x rua Domingos Pretti — limite de 50 km/h, sentido Centro;
- Avenida Expedicionários Brasileiros x avenida Marechal Deodoro — limite de 50 km/h, sentido Centro;
- Rua Comendador Franco x rua Rui Barbosa — limite de 50 km/h, sentido Centro;
- Rua Rui Barbosa x rua Comendador Franco — limite de 30 km/h, sentido Centro.
Demais pontos previstos, com funcionamento em até 60 dias:
- Avenida Domingos Palladini;
- Avenida 29 de Abril;
- Avenida Com. Francisco Bartholomeu;
- Avenida Brasília;
- Estrada Municipal Benedito Antônio Regagnin;
- Estrada Vicinal Luiz Suzan (Itatiba–Vinhedo);
- Rua Santo Antônio;
- Avenida Carmelo Scarparo.