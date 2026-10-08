A Prefeitura de Itatiba inicia nesta quinta-feira (8) a operação de seis novos pontos de fiscalização eletrônica no município. Os equipamentos de trânsito fazem parte da retomada da fiscalização por radares na cidade e começarão a funcionar de forma gradativa, após a instalação e os procedimentos técnicos necessários. Outros oito pontos serão ativados em até 60 dias.

A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, contribuindo para o controle da velocidade e o respeito à sinalização, com foco na proteção de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

“A fiscalização eletrônica visa o controle e a segurança da população, seja do motorista, seja do pedestre. Ela vem para que a gente tenha uma forma mais segura e mais controlada de organizar o trânsito na nossa cidade”, explica Guilherme Zanutto, secretário-adjunto de Obras de Itatiba e responsável pelo Departamento de Mobilidade e Trânsito municipal.