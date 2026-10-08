Os mais de 500 anos de história do Brasil ainda não foram suficientes para compreendermos que a política move a sociedade. Economia, saúde, educação, indústria, emprego, preço dos alimentos e organização das cidades resultam de decisões políticas.

Apesar disso, muitos não sabem em quem votar, principalmente para o Parlamento. Deputados e senadores elaboram leis, definem prioridades orçamentárias e fiscalizam governos. Mesmo assim, eleitores escolhem seus representantes sem conhecer suas propostas ou aquilo que poderão realizar.

Também construímos uma visão distorcida sobre pobreza e classe social. Criamos a imagem de que pobre é apenas a empregada doméstica, o mecânico, o pedreiro ou quem exerce atividade manual. Confundimos profissão e condição econômica. Um mecânico pode ser um empresário bem-sucedido, embora trabalhe com as mãos cobertas de graxa.

Pobreza não se define pela roupa nem pela profissão. Pobre é quem não possui o necessário para viver com dignidade. E dignidade não significa apenas ter o que comer. Significa morar adequadamente, cuidar da saúde, estudar, ter segurança, lazer e preservar a própria imagem. Mulheres e homens têm o direito de se vestir bem e cuidar da aparência sem que isso seja tratado como luxo.

No Brasil, porém, rebatizamos grande parte da população carente como “classe média baixa”. Milhões de famílias vivem sem reserva financeira, endividadas e dependentes de uma renda que pode desaparecer com uma doença ou o desemprego. Ainda assim, são consideradas classe média porque possuem um automóvel financiado, um celular ou alguns eletrodomésticos.

As eleições deveriam ser a oportunidade de mudar essa realidade. No entanto, o debate público está cada vez mais distante da vida concreta. Respeito ambientalistas, defensores da causa animal, profissionais da segurança e todos os que lutam por suas pautas. Mas questões estruturais presentes na vida de milhões continuam sem voz.

Onde está o discurso em defesa de municípios fortes, com recursos e autonomia para executar políticas públicas? É no município que as pessoas vivem, trabalham, procuram escola, saúde e transporte. Entretanto, boa parte da arrecadação e das decisões permanece concentrada longe da realidade local.

Também precisamos ampliar o significado da proteção às mulheres. Proteger uma mulher vai além de preservar sua integridade física, embora o combate à violência seja indispensável. Proteção também significa assegurar escola em tempo integral para seus filhos, creches, atendimento psicológico, qualificação profissional, renda e independência econômica.

A situação é ainda mais difícil para mães de crianças com deficiência, autismo ou outras condições que exigem acompanhamento permanente. Muitas abandonam o emprego, os estudos e a vida social para cuidar dos filhos. As redes públicas permanecem fragmentadas, sem estrutura de saúde mental e apoio às famílias atípicas.

Nem a direita nem a esquerda parecem compreender a dimensão desse problema. Precisamos de uma política nacional de bem-estar para famílias atípicas e monoparentais, além do SUAS e dos programas existentes. É necessário criar trabalho digno, flexível e preferencial para famílias sem dois provedores e serviços públicos que compartilhem a responsabilidade pelo cuidado.

Se transformarmos eleições em disputas de slogans e conflitos ideológicos desconectados da vida real, essa discussão passará despercebida novamente. A verdadeira política começa quando o debate deixa as redes sociais e entra na casa das pessoas. O Brasil precisa discutir aquilo que permite ao cidadão viver — e não apenas sobreviver — com autonomia, segurança e dignidade.

Marcelo Souza é advogado