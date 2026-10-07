O comércio de Jundiaí terá horário especial de funcionamento neste sábado (10/10), com lojas do Centro e dos bairros autorizadas a atender os consumidores até as 18h. A medida amplia o período disponível para as compras e ocorre às vésperas do Dia das Crianças, celebrado na próxima segunda-feira (12).

O funcionamento estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está previsto na cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio).

“Os sábados com horário especial representam uma oportunidade importante para o comércio. Já constatamos aumento de até 32% nas vendas. Por isso, é fundamental que os empresários aproveitem o período para criar estratégias que estimulem as compras, como promoções, descontos no Pix, parcelamento no cartão e condições de pagamento mais flexíveis”, afirma Edison Maltoni, presidente do Sincomercio Jundiaí e Região e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL Jundiaí).