O comércio de Jundiaí terá horário especial de funcionamento neste sábado (10/10), com lojas do Centro e dos bairros autorizadas a atender os consumidores até as 18h. A medida amplia o período disponível para as compras e ocorre às vésperas do Dia das Crianças, celebrado na próxima segunda-feira (12).
O funcionamento estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está previsto na cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio).
“Os sábados com horário especial representam uma oportunidade importante para o comércio. Já constatamos aumento de até 32% nas vendas. Por isso, é fundamental que os empresários aproveitem o período para criar estratégias que estimulem as compras, como promoções, descontos no Pix, parcelamento no cartão e condições de pagamento mais flexíveis”, afirma Edison Maltoni, presidente do Sincomercio Jundiaí e Região e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL Jundiaí).
Para o Dia das Crianças, a expectativa das entidades é de movimentação positiva no comércio. Os brinquedos tradicionalmente concentram a maior demanda na data, mas outros segmentos também devem ser beneficiados, como vestuário e calçados infantis, livros, bicicletas e eletrônicos.
“O Dia das Crianças é uma data importante para o varejo e tem a característica de movimentar diferentes segmentos. A variedade de opções permite que o consumidor encontre alternativas para diferentes perfis e orçamentos. Para o comércio, oferecer variedade, preços competitivos e boas condições de pagamento será fundamental para estimular as compras”, destaca Maltoni.
Comércio no feriado de 12 de outubro
O Sincomercio Jundiaí e Região informa ainda que, na próxima segunda-feira (12/10), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, os estabelecimentos interessados em funcionar deverão solicitar previamente o Certificado de Adesão junto à entidade, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. A solicitação para abertura no feriado deve ser realizada pelo site do Sincomercio Jundiaí e Região: www.sincomerciojundiai.com.br
Em caso de dúvidas, os empresários podem entrar em contato pelo telefone (11) 4583-1410 ou pelos e-mails: cadastro@sincomerciojundiai.com.br e comercial@sincomerciojundiai.com.br