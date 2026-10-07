Artistas com deficiência têm até o dia 14 de outubro para inscrever propostas artístico-culturais para a Virada Inclusiva 2026, promovida pelo Governo de São Paulo. O evento será realizado entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro, com atividades em diferentes regiões do estado.

Com o tema “A inclusão que sonhamos. As conquistas que vivemos”, a programação pretende reunir pessoas com e sem deficiência em atividades de cultura, esporte e lazer.

As inscrições são destinadas a artistas com deficiência interessados em apresentar propostas durante o evento. Já o prazo para prefeituras e secretarias municipais enviarem o formulário de participação foi prorrogado até 23 de outubro.