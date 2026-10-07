Artistas com deficiência têm até o dia 14 de outubro para inscrever propostas artístico-culturais para a Virada Inclusiva 2026, promovida pelo Governo de São Paulo. O evento será realizado entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro, com atividades em diferentes regiões do estado.
Com o tema “A inclusão que sonhamos. As conquistas que vivemos”, a programação pretende reunir pessoas com e sem deficiência em atividades de cultura, esporte e lazer.
As inscrições são destinadas a artistas com deficiência interessados em apresentar propostas durante o evento. Já o prazo para prefeituras e secretarias municipais enviarem o formulário de participação foi prorrogado até 23 de outubro.
A Virada Inclusiva é construída de forma colaborativa entre o governo estadual, municípios e sociedade civil. As atividades são realizadas em espaços como parques, praças, ruas, museus, teatros e centros culturais.
Toda a programação é gratuita e conta com recursos de acessibilidade. Em 2025, a iniciativa reuniu mais de 400 atividades culturais em diferentes cidades do estado.
A edição deste ano terá como destaque um evento de abertura no Memorial da América Latina, na área externa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e no Museu da Inclusão. A programação contará com shows, apresentações culturais e atividades acessíveis.
A iniciativa é realizada anualmente em referência ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992.
Segundo o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa, a Virada Inclusiva também busca ampliar a discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência e a responsabilidade da sociedade na construção de espaços mais acessíveis e inclusivos.
As propostas artístico-culturais devem ser inscritas até 14 de outubro, enquanto o prazo para participação das prefeituras e secretarias municipais segue até 23 de outubro.