Itupeva passou a contar, nesta quarta-feira (7), com uma Usina de Resíduos Sólidos da Construção Civil. A estrutura foi inaugurada na Rua Walter Fregnani, no bairro Rio das Pedras, e passa a receber materiais provenientes de obras e demolições realizadas no município.

A usina é operada pela SRB, empresa autorizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para realizar a atividade em Itupeva. A implantação do empreendimento levou mais de dois anos e envolveu a instalação dos equipamentos e a regularização da documentação necessária para o funcionamento.

Com a nova estrutura, os resíduos gerados por grandes obras da construção civil passam a ter um local específico para recebimento, tratamento e destinação. A medida também permite maior controle sobre o fluxo desses materiais e amplia as possibilidades de reaproveitamento.