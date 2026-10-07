Uma mulher foi presa por tráfico de drogas após uma denúncia de possível comercialização de entorpecentes em frente a um bar, em Cabreúva. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal.
As informações eram sobre um homem que estaria vendendo drogas no local, segundo a PM, a equipe do Comando de Grupo de Patrulha (CGP) foi até a Rua França para averiguar a denúncia. No local, três pessoas foram encontradas em frente a um bar. Um dos homens apresentava características semelhantes às informadas na denúncia e foi abordado. Durante a busca pessoal, porém, nenhum objeto ilícito foi localizado.
Enquanto a equipe realizava a abordagem, um dos policiais verificou uma chácara situada em frente ao estabelecimento. Segundo o registro policial, um indivíduo foi visto correndo pelo interior do terreno e dispensando objetos.
Durante a averiguação, os policiais localizaram uma mulher no fundo da propriedade. Ela declarou ser usuária de entorpecentes e informou que estava com uma pedra de substância semelhante ao crack.
Nas proximidades de uma residência existente no terreno, os agentes também encontraram uma caixa de isopor contendo uma sacola plástica com diversas substâncias semelhantes a entorpecentes.
Durante a busca pessoal, foram encontrados com a mulher quatro pinos com substância semelhante à cocaína e três porções de substância semelhante à maconha, que estavam escondidos no interior do sutiã.
Ao todo, foram apreendidas 166 porções de substância semelhante à maconha, totalizando aproximadamente 300 gramas; 148 porções semelhantes à cocaína, com cerca de 240 gramas; e 42 porções semelhantes ao crack, totalizando aproximadamente 56 gramas.
Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Cabreúva para o registro da ocorrência e apresentação à autoridade policial.
A mulher permaneceu à disposição da Justiça e foi autuada por tráfico de drogas. O homem que apresentava características semelhantes às descritas na denúncia foi ouvido e liberado pela autoridade policial.
Segundo a Polícia Militar, o uso de algemas durante a condução foi adotado diante do receio de fuga e para garantir a segurança dos policiais e dos envolvidos.