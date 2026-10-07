Uma mulher foi presa por tráfico de drogas após uma denúncia de possível comercialização de entorpecentes em frente a um bar, em Cabreúva. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal.

As informações eram sobre um homem que estaria vendendo drogas no local, segundo a PM, a equipe do Comando de Grupo de Patrulha (CGP) foi até a Rua França para averiguar a denúncia. No local, três pessoas foram encontradas em frente a um bar. Um dos homens apresentava características semelhantes às informadas na denúncia e foi abordado. Durante a busca pessoal, porém, nenhum objeto ilícito foi localizado.

Enquanto a equipe realizava a abordagem, um dos policiais verificou uma chácara situada em frente ao estabelecimento. Segundo o registro policial, um indivíduo foi visto correndo pelo interior do terreno e dispensando objetos.