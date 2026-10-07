07 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Motorista de aplicativo pede ajuda para localizar carro roubado

Por Da Redação | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O veículo é um Gol 1.0, preto, modelo 2009, de placas EIF-3764
O veículo é um Gol 1.0, preto, modelo 2009, de placas EIF-3764

Um motorista de aplicativo, de 20 anos, pede ajuda para localizar o veículo levado por criminosos armados durante um assalto na Vila Santa Maria, em Jundiaí, no último dia 4.

Na ocasião, ele estava estacionado na rua Noêmia Sereno, acompanhado de uma amiga, quando quatro homens o abordaram e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com uma pistola e obrigou o motorista e a amiga a saírem do veículo.

Na sequência, o grupo fugiu levando o carro e o celular do rapaz.

O veículo é um Volkswagen Gol 1.0, preto, modelo 2009, de placas EIF-3764.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do carro pode acionar a Polícia Militar pelo 190 ou a Guarda Municipal pelo 153.

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