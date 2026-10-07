Um motorista de aplicativo, de 20 anos, pede ajuda para localizar o veículo levado por criminosos armados durante um assalto na Vila Santa Maria, em Jundiaí, no último dia 4.

Na ocasião, ele estava estacionado na rua Noêmia Sereno, acompanhado de uma amiga, quando quatro homens o abordaram e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com uma pistola e obrigou o motorista e a amiga a saírem do veículo.

Na sequência, o grupo fugiu levando o carro e o celular do rapaz.