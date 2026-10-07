Para entrar no clima do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, os restaurantes populares do Programa Bom Prato vão servir, nesta sexta-feira (09), um cardápio especial.

Entre as opções do dia, estão o frango à parmegiana, o nhoque, a salada arco-íris, o macarrão colorido e a batata palito. Para adoçar a data comemorativa, o menu inclui ainda pudim, brigadeirão, sorvete sundae, cone de doce leite e bala de goma e outras sobremesas irresistíveis.

A iniciativa antecipa a comemoração do Dia das Crianças nas unidades do Bom Prato que oferecem refeições acessíveis à população vulnerável do estado de São Paulo. Além do cardápio especial, a data é também uma oportunidade para reforçar a importância de garantir os direitos e o bem-estar de meninos e meninas, oferecendo um ambiente acolhedor, que valoriza o cuidado e a celebração em família.