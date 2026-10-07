A voz e o tempero maranhense da cantora e compositora Flavia Bittencourt chegam à Casa de Francisca, em São Paulo, onde ela apresenta o show “Todo Domingos”, no dia 13 de outubro (terça-feira), às 21h30.
Dominguinhos (1941-2013) é um dos mestres que influenciaram a carreira de Flavia, que gravou seu segundo CD, “Todo Domingos”, integralmente dedicado ao cancioneiro do músico pernambucano, que também participou do álbum e dividiu o palco com a cantora em algumas apresentações.
Para o show em São Paulo, Flavia elegeu três canções do álbum “Todo Domingos” (2009): “Lamento Sertanejo”, “Eu Só Quero Um Xodó” e “Contrato de Separação”, todas de autoria de Dominguinhos, além de “De Volta Pro Aconchego” (Dominguinhos / Nando Cordel), de seu álbum “Leve – Ao Vivo no Teatro Arthur Azevedo” (2014).
Flavia ainda reservou canções de outros quatro trabalhos de sua discografia. Do álbum “Leve – Ao Vivo no Teatro Arthur Azevedo” (2014), estão a releitura de “Pavão Mysterioso” (Ednardo) e a autoral “Leve”. Também estão presentes no setlist “Mar de Rosas” (Joe South, em versão de Rossini Pinto para “I Never Promised You a Rose Garden”) e “Fanatismo” (Raimundo Fagner em poema de Florbela Espanca), do álbum “No Movimento” (2012). De seu disco de estreia, “Sentido” (2005), foram escolhidas a autoral “Vazio”, que ganhou nova versão no álbum “Eletrobatuque” (2021).
Com arranjos provocantes, carregados de suas raízes maranhenses, Flavia Bittencourt entrega no show sua voz e sua encantadora presença cênica. A cantora, que consegue trazer a simplicidade e o refinamento em uma única apresentação, ainda reserva ao público algumas surpresas no repertório.
Flavia Bittencourt sobe ao palco acompanhada pelos experientes músicos Aquiles Faneco (guitarra), Daniel Silva (cello), Rui Mário (sanfona) e Fábio Bergamini (percuteria).