A Fundação Otacílio Coser iniciou o projeto Escolaí Mentoria, iniciativa que busca aproximar estudantes do Ensino Médio da realidade profissional por meio do contato com voluntários de diferentes áreas de atuação.

Desenvolvido com apoio técnico da Fundação Iochpe, o projeto integra o Programa Escolaí, que atua há mais de 20 anos em escolas públicas brasileiras com ações voltadas à construção de projetos de vida, protagonismo juvenil e desenvolvimento de habilidades para o mundo do trabalho.

Nesta primeira etapa, 100 estudantes de oito escolas públicas de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, no ABC Paulista, participarão da formação. Os jovens serão conectados a profissionais voluntários de duas empresas parceiras da região, entre elas a Tegma Gestão Logística.