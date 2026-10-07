A Fundação Otacílio Coser iniciou o projeto Escolaí Mentoria, iniciativa que busca aproximar estudantes do Ensino Médio da realidade profissional por meio do contato com voluntários de diferentes áreas de atuação.
Desenvolvido com apoio técnico da Fundação Iochpe, o projeto integra o Programa Escolaí, que atua há mais de 20 anos em escolas públicas brasileiras com ações voltadas à construção de projetos de vida, protagonismo juvenil e desenvolvimento de habilidades para o mundo do trabalho.
Nesta primeira etapa, 100 estudantes de oito escolas públicas de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, no ABC Paulista, participarão da formação. Os jovens serão conectados a profissionais voluntários de duas empresas parceiras da região, entre elas a Tegma Gestão Logística.
A proposta é estimular o autoconhecimento, ampliar o repertório dos estudantes e contribuir para a preparação para a empregabilidade.
Ao longo de três meses, os participantes terão acesso a 12 horas de conteúdos autoinstrucionais em uma plataforma interativa e participarão de quatro encontros on-line de mentoria com profissionais de diferentes áreas. Ao final da formação, os estudantes também farão uma visita para conhecer pessoalmente os mentores.
Na Tegma, 33 colaboradores de áreas como Tecnologia da Informação, Marketing, Operações, Logística, Financeiro, Jurídico, Sustentabilidade, Gestão de Pessoas e Auditoria aderiram à iniciativa.
Segundo a gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da empresa, Rosa Carvalho, o programa também representa uma oportunidade de desenvolvimento para os profissionais voluntários.
A metodologia utilizada é baseada no Formare Mentoria, criada pela Fundação Iochpe. Os conteúdos seguem diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, durante o processo, cada participante deverá construir um portfólio digital com seu planejamento de vida e trabalho para curto, médio e longo prazo.
Para a Fundação Otacílio Coser, a aproximação entre jovens e profissionais pode contribuir para que os estudantes conheçam diferentes possibilidades de carreira e tenham mais elementos para tomar decisões sobre o futuro.
A iniciativa também pretende aproximar a percepção dos estudantes sobre o mercado de trabalho da realidade encontrada no ambiente profissional, criando oportunidades de troca de experiências entre jovens e trabalhadores de diferentes setores.
A Fundação Otacílio Coser atua há 27 anos em projetos voltados à educação, inclusão e igualdade de oportunidades para jovens. Já a Fundação Iochpe trabalha desde 1989 com iniciativas de inclusão produtiva e mobilidade social de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, incluindo programas de qualificação profissional e mentoria.