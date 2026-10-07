O homem de 50 anos, preso por importunação sexual contra uma mulher de 70 anos, dentro de um ônibus coletivo municipal, nesta terça-feira (6), na região central de Jundiaí, foi solto durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (7).
Ele, porém, terá que cumprir medidas cautelares, como não se aproximar da vítima nem fazer qualquer tipo de contato com ela. Também deverá permanecer recolhido em sua residência durante o período noturno. Em caso de descumprimento das medidas, a liberdade poderá ser revogada e a prisão preventiva decretada.
O QUE ACONTECEU
O homem foi preso dentro de um ônibus municipal da linha 961B por policiais militares, após a vítima pedir socorro. O coletivo foi interceptado pela PM na Rua Professor Luiz Rosa.
Ela contou aos policiais que, pouco antes, o homem havia passado as mãos nas pernas de outra mulher, que já havia deixado o ônibus. Na sequência, ele passou as mãos nas pernas dela, momento em que pediu que ele parasse.
Segundo a versão da vítima, o homem não respeitou o pedido e voltou a passar as mãos nela por duas vezes. Diante da situação, ela decidiu pedir ajuda.
O homem foi abordado e detido pelos PMs, que o conduziram à Central de Flagrantes.
Ele foi preso em flagrante por importunação sexual e, durante a audiência de custódia, acabou liberado mediante o cumprimento das medidas cautelares.