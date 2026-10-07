O homem de 50 anos, preso por importunação sexual contra uma mulher de 70 anos, dentro de um ônibus coletivo municipal, nesta terça-feira (6), na região central de Jundiaí, foi solto durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (7).

Ele, porém, terá que cumprir medidas cautelares, como não se aproximar da vítima nem fazer qualquer tipo de contato com ela. Também deverá permanecer recolhido em sua residência durante o período noturno. Em caso de descumprimento das medidas, a liberdade poderá ser revogada e a prisão preventiva decretada.

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