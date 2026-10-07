O Sexta no Centro ganha mais uma edição nesta sexta-feira (9), desta vez com o tema Flashback, e traz ao público sucessos que marcaram diferentes gerações. A programação gratuita começa às 18h, na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), com música e opções gastronômicas dos food trucks para completar a noite.
Abrindo a programação musical, o DJ Airton Brunello apresenta um repertório especial de Flashback, com sucessos principalmente das décadas de 1980 e 1990, sem deixar de lado os clássicos dos anos 1970.
Às 20h30, é a vez da banda jundiaiense Flash Beat, que completa 12 anos de trajetória neste mês de outubro. Com a proposta de levar ao público a energia e a nostalgia dos grandes sucessos dos anos 1980, o grupo apresenta um repertório nacional e internacional.