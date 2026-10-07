O homem preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (6), na avenida Prefeito Luiz Latorre, em Jundiaí, após furtar uma viatura da Polícia Civil do estacionamento do 1º DP, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (7), no Fórum de Jundiaí. A viatura foi furtada do estacionamento localizado na avenida 9 de Julho, onde também funcionam o 7º DP, o Plantão Policial, a Central de Flagrantes e a Delegacia Seccional.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o homem é atendido pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e faz uso de medicamentos controlados em razão de sua condição de saúde. No momento da prisão, apresentava confusão mental e estava sem uso dos remédios.

Apesar disso, o juiz considerou, para a decretação da prisão preventiva, o histórico criminal do homem e a gravidade da ocorrência, pela “ousadia” de furtar um veículo oficial de dentro de uma delegacia.