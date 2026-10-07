O homem preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (6), na avenida Prefeito Luiz Latorre, em Jundiaí, após furtar uma viatura da Polícia Civil do estacionamento do 1º DP, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (7), no Fórum de Jundiaí. A viatura foi furtada do estacionamento localizado na avenida 9 de Julho, onde também funcionam o 7º DP, o Plantão Policial, a Central de Flagrantes e a Delegacia Seccional.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o homem é atendido pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e faz uso de medicamentos controlados em razão de sua condição de saúde. No momento da prisão, apresentava confusão mental e estava sem uso dos remédios.
Apesar disso, o juiz considerou, para a decretação da prisão preventiva, o histórico criminal do homem e a gravidade da ocorrência, pela “ousadia” de furtar um veículo oficial de dentro de uma delegacia.
Na decisão, o juiz determinou que o homem passe por avaliação médica geral e psiquiátrica no Centro de Detenção Provisória (CDP), além de receber acompanhamento e os medicamentos necessários. Conforme consta no caso, ele não vinha fazendo uso da medicação, o que estaria interferindo no tratamento.
O CASO
Na manhã desta terça-feira, o homem tentou forçar um portão externo da delegacia, mas não conseguiu entrar. Na sequência, ao tentar abrir uma viatura, percebeu que uma das portas estava aberta.
Dentro do veículo, encontrou a chave no porta-luvas e furtou a viatura.
Depois de deixar a delegacia, ele seguiu até a avenida Prefeito Luiz Latorre, onde trafegou por alguns metros na contramão e estacionou. No local, passou a abordar motoristas, apresentando-se como policial.
Pessoas que passavam pela região desconfiaram da situação e acionaram a Polícia Militar. Os PMs foram até o local, prenderam o homem e o conduziram justamente à delegacia de onde a viatura havia sido furtada.
Ele foi preso em flagrante e, após a audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva.