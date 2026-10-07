O mês do Halloween chega com uma programação especial para os amantes do cinema de terror no Espaço Expressa. Todas as quintas-feiras de outubro, às 20h, a Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas recebe uma seleção de clássicos do gênero, em parceria com o Pontos MIS. As sessões são gratuitas e não é necessário retirar ingressos.

Ao longo do mês, serão exibidos quatro filmes que marcaram diferentes momentos da história do cinema de terror. A programação começa no dia 8, com Sombras do Terror, produção que reúne, entre seus realizadores, Francis Ford Coppola e Jack Nicholson, em trabalhos do início da carreira de dois grandes nomes de Hollywood.

No dia 15, será exibido O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, considerado um dos grandes marcos do expressionismo alemão e uma das obras mais influentes do cinema de horror. Na semana seguinte, no dia 22, será a vez de Nosferatu, de F. W. Murnau, outro clássico do expressionismo alemão e uma das representações mais marcantes do vampiro nas telas.