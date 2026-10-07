O mês do Halloween chega com uma programação especial para os amantes do cinema de terror no Espaço Expressa. Todas as quintas-feiras de outubro, às 20h, a Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas recebe uma seleção de clássicos do gênero, em parceria com o Pontos MIS. As sessões são gratuitas e não é necessário retirar ingressos.
Ao longo do mês, serão exibidos quatro filmes que marcaram diferentes momentos da história do cinema de terror. A programação começa no dia 8, com Sombras do Terror, produção que reúne, entre seus realizadores, Francis Ford Coppola e Jack Nicholson, em trabalhos do início da carreira de dois grandes nomes de Hollywood.
No dia 15, será exibido O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, considerado um dos grandes marcos do expressionismo alemão e uma das obras mais influentes do cinema de horror. Na semana seguinte, no dia 22, será a vez de Nosferatu, de F. W. Murnau, outro clássico do expressionismo alemão e uma das representações mais marcantes do vampiro nas telas.
Encerrando a programação, no dia 29, o público poderá conferir Frankenstein, de James Whale, uma das adaptações cinematográficas mais conhecidas da obra de Mary Shelley e responsável por consolidar uma das figuras mais emblemáticas do gênero.
A iniciativa é realizada em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa Pontos MIS, que promove a formação de público para a cultura e amplia o acesso da população a produções cinematográficas.
Programação
- 8 de outubro, às 20h
Filme: Sombras do Terror
Direção: Jack Nicholson, Roger Corman, Jack Hill, Monte Hellman, Dennis Jakob e Francis Ford Coppola
Classificação: 18 anos
Sinopse: Um filme de referência para o cinema de horror, marcado também pelo início da carreira de Francis Ford Coppola e Jack Nicholson. Quais mistérios se escondem nesse grande castelo?
- 15 de outubro, às 20h
Filme: O Gabinete do Dr. Caligari
Direção: Robert Wiene
Classificação: 12 anos
Sinopse: Uma das grandes obras do cinema expressionista alemão. Os amigos Francis e Alan visitam o gabinete do misterioso Dr. Caligari, um hipnotizador que apresenta a eles Cesare, um homem sonâmbulo capaz de fazer previsões funestas que acabam se concretizando. Intrigado, Francis passa a investigar Cesare e decide se infiltrar no gabinete do enigmático doutor.
- 22 de outubro, às 20h
Filme: Nosferatu
Direção: F. W. Murnau
Classificação: 16 anos
Sinopse: Adaptação de Drácula, obra de Bram Stoker. O corretor de imóveis Hutter precisa vender um castelo cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock. Na verdade, o conde é um vampiro milenar que espalha o terror pela região de Bremen, na Alemanha, e se interessa por Ellen, mulher de Hutter.
- 29 de outubro, às 20h
Filme: Frankenstein
Direção: James Whale
Classificação: 12 anos
Sinopse: O cientista Henry Frankenstein é movido pela ideia de criar vida por meio de seus experimentos com corpos humanos. Assim, a famosa criatura, o monstro de Frankenstein, ganha vida impulsionada pela energia de uma tempestade.
Serviço
Festival de Halloween – exibição de filmes
Datas: 8, 15, 22 e 29 de outubro de 2026
Horário: 20h
Local: Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas – Espaço Expressa
Endereço: avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro
Entrada: gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos. Lotação sujeita à disponibilidade de lugares.