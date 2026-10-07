Pedalar, participar e compartilhar experiências. O ciclismo será mais uma vez ponto de encontro para cerca de 100 atletas na 9ª edição do Festival Regional de Ciclismo (Frec), que acontece na próxima sexta-feira (9), no Cicloescola do Parque da Cidade, em Jundiaí.
Promovido pelo Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), o festival começa às 9h e reunirá participantes de Jundiaí, Indaiatuba, Limeira e Itupeva em uma manhã de esporte, inclusão e integração.
Participam desta edição quatro equipes: Peama, de Jundiaí; equipe de Indaiatuba; Proesa, de Limeira; e Pept, de Itupeva. As atividades serão realizadas no Cicloescola, próximo à caixa d’água do Parque da Cidade, e poderão ser acompanhadas pelo público.
O Frec integra o calendário de atividades do Peama e busca ampliar as oportunidades de participação esportiva para pessoas com deficiência. Por meio do ciclismo, o festival também estimula a convivência, a socialização e a adoção de hábitos saudáveis.
“Através do festival, promovemos a prática esportiva participativa como meio de inclusão social e lazer para pessoas com deficiência, além de estimular hábitos saudáveis e a convivência através da vivência no ciclismo. Isso gera oportunidades de socialização, respeito e integração entre os participantes”, diz Vanessa Rancoletta, diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Smel.
Evento – 9º Festival Regional de Ciclismo (Frec)
Dia: 9 de outubro (sexta-feira)
Horário: das 9h às 12h
Local: Parque da Cidade – rodovia João Cereser, km 66 – Pinheirinho