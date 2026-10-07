O que é família? É possível escolher a própria família? E o que define os laços que unem as pessoas? Essas são algumas das perguntas que aparecem em “É Tudo Família!”, espetáculo do núcleo Catarsis Arte para Infância e Juventude, que será apresentado no Teatro Municipal de Jarinu, no dia 24 de outubro, às 18h30. A sessão será aberta ao público, com ingressos gratuitos.
Com dramaturgia de Tábata Makowski e dirigido por Kiko Marques, o espetáculo é livremente inspirado no premiado livro homônimo da autora alemã Alexandra Maxeiner, ilustrado por Anke Kuhl e publicado pela Klett Kinderbuch, de Leipzig, Alemanha.
A montagem teve destaque de público e crítica desde sua estreia, em 2018, e recebeu o prêmio APCA de Melhor Espetáculo de Texto Adaptado, além dos prêmios São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem como Melhor Espetáculo Infantil e Melhor Texto Adaptado. Também foi indicada ao Prêmio Aplauso Brasil na categoria de Melhor Espetáculo para Público Infantil e Jovem.
A história acompanha quatro crianças de 9 anos que recebem a tarefa de preparar, em apenas uma hora, um seminário que deve responder à pergunta aparentemente simples: “O que é família?”
Davi, Lucas, Lucinha e Júlia vivem diferentes configurações familiares. Enquanto Davi tem irmãos, meios-irmãos e diferentes figuras parentais, Lucas tem uma irmã, um pai e uma mãe; quando briga com a irmã, ele vai pra casa dos avós; Lucinha vive apenas com a mãe e deseja ter um irmão; e Júlia divide as semanas entre a casa do pai e a da mãe. Diante de tantas possibilidades, eles precisam descobrir se família é definida pelos laços de sangue, por quem mora na mesma casa ou simplesmente pelas pessoas que se gostam e cuidam umas das outras.
A montagem propõe um olhar sobre as diferentes formas de família sem oferecer respostas prontas. Para o diretor Kiko Marques, a ideia, desde o início, foi lançar sobre o tema “um olhar desprovido de preconceitos”, acompanhando o ponto de vista das próprias crianças diante das contradições entre aquilo que aprendem que uma família deve ser e aquilo que encontram na vida cotidiana.
A cenografia de Marisa Bentivegna parte de uma tradicional sala de aula, com sua lousa e seus diferentes significados, criando o espaço onde os quatro protagonistas precisam organizar suas ideias e confrontar suas próprias experiências. A peça tem assistência de direção de Victória Camargo, trilha sonora original de Morris, figurinos e adereços de Eliseu Weide e elenco formado por Aline Volpi, Ana Paula Castro, Marcelo Peroni e Vladimir Camargo.
A apresentação em Jarinu integra a trajetória do núcleo Catarsis, que desde 2013 desenvolve pesquisas e criações voltadas à infância e à juventude, com trabalhos que investigam diferentes formas de relação entre arte, crianças, adolescentes e seus cuidadores.
Sinopse
Dá para responder rápida e objetivamente “o que é família”? Davi, Lucas, Lucinha e Júlia têm 9 anos e 1 hora para dar esta resposta em forma de seminário, na frente da classe inteira e do professor bem bravo.
Só que Davi tem uma irmã, um meio-irmão e duas meias-meias-irmãs; tem uma mãe e um meio-pai, um pai e uma meia-mãe, um meio-meio-pai e uma meia-meia-mãe. Lucas tem uma irmã, um pai e uma mãe; quando briga com a irmã, ele vai pra casa dos avós. Lucinha tem pais que nem se falam; mora só com a mãe; e queria ter um irmão pra brincar. Júlia não tem irmãos, mas tem tudo em dobro; mora metade da semana com o pai e metade da semana com a mãe.
Então, eles não sabem o que dizer: família é um grupo de pessoas com laços de sangue? Ou um grupo de pessoas que moram na mesma casa? Ou um grupo de pessoas que se gostam? Ou um grupo em que há pai-mãe-filhos? Ou é tudo família?
Ficha técnica
Dramaturgia: Tábata Makowisk
Direção: Kiko Marques
Assistência de direção: Victória Camargo
Trilha Sonora Original: Morris
Cenografia e Criação de Luz: Marisa Bentivegna
Figurinos e adereços: Eliseu Weide
Design Gráfico: Giovana Del Masso
Elenco: Aline Volpi, Ana Paula Castro, Marcelo Peroni e Vladimir Camargo
Serviço:
Espetáculo de teatro “É Tudo Família!”
Dia 24 de outubro, sábado, às 18h30
Duração: 60 minutos
Classificação: livre
Indicado para crianças a partir de 5 anos
Ingressos: gratuitos, distribuídos por ordem de chegada