O que é família? É possível escolher a própria família? E o que define os laços que unem as pessoas? Essas são algumas das perguntas que aparecem em “É Tudo Família!”, espetáculo do núcleo Catarsis Arte para Infância e Juventude, que será apresentado no Teatro Municipal de Jarinu, no dia 24 de outubro, às 18h30. A sessão será aberta ao público, com ingressos gratuitos.

Com dramaturgia de Tábata Makowski e dirigido por Kiko Marques, o espetáculo é livremente inspirado no premiado livro homônimo da autora alemã Alexandra Maxeiner, ilustrado por Anke Kuhl e publicado pela Klett Kinderbuch, de Leipzig, Alemanha.

A montagem teve destaque de público e crítica desde sua estreia, em 2018, e recebeu o prêmio APCA de Melhor Espetáculo de Texto Adaptado, além dos prêmios São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem como Melhor Espetáculo Infantil e Melhor Texto Adaptado. Também foi indicada ao Prêmio Aplauso Brasil na categoria de Melhor Espetáculo para Público Infantil e Jovem.