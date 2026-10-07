Quem for à Oktober Polo Jundiaí 2026, no Esapço Expressa, vai encontrar muito mais do que cerveja artesanal. A gastronomia será um dos grandes destaques da festa, com uma verdadeira cozinha alemã preparada para receber o público durante os quatro dias de evento (dias 10, 11, 17 e 18 de outubro).

Entre as opções estão joelho servido com salada de batata e chucrute, além de salsichão no palito com mostarda. O cardápio também terá torresmo com limão e duas versões de hot dog. A primeira combina pão, salsicha, ketchup e mostarda. A segunda traz pão, salsicha, cebola crispy, relish de pepino e currywurst.

Em sua 4ª edição, a Oktober Polo Jundiaí aposta em uma experiência que reúne cerveja artesanal, gastronomia, música e cultura alemã. A festa terá mais de 20 expositores de gastronomia, reunindo opções de salgados e doces em uma estrutura que combina praça de alimentação interna e área externa.