Quem for à Oktober Polo Jundiaí 2026, no Esapço Expressa, vai encontrar muito mais do que cerveja artesanal. A gastronomia será um dos grandes destaques da festa, com uma verdadeira cozinha alemã preparada para receber o público durante os quatro dias de evento (dias 10, 11, 17 e 18 de outubro).
Entre as opções estão joelho servido com salada de batata e chucrute, além de salsichão no palito com mostarda. O cardápio também terá torresmo com limão e duas versões de hot dog. A primeira combina pão, salsicha, ketchup e mostarda. A segunda traz pão, salsicha, cebola crispy, relish de pepino e currywurst.
Em sua 4ª edição, a Oktober Polo Jundiaí aposta em uma experiência que reúne cerveja artesanal, gastronomia, música e cultura alemã. A festa terá mais de 20 expositores de gastronomia, reunindo opções de salgados e doces em uma estrutura que combina praça de alimentação interna e área externa.
A proposta é permitir que o público aproveite a Oktober Polo em diferentes ambientes. O pavilhão interno do Espaço Expressa será climatizado, enquanto a área externa oferece um espaço aberto para quem quiser aproveitar os dias de outubro, a música e o clima da festa.
Gastronomia alemã para acompanhar o chope artesanal
A experiência gastronômica foi pensada para acompanhar a proposta cervejeira da Oktober Polo. A cozinha alemã estará presente com receitas tradicionais, enquanto os demais expositores ampliam as opções para diferentes gostos.
A combinação entre comida, cerveja e música faz parte da experiência planejada para o novo endereço da Oktober Polo Jundiaí, que pela primeira vez será realizada no Espaço Expressa.
O público poderá circular entre o pavilhão interno e a área externa, alternando entre os espaços gastronômicos, os palcos e as áreas destinadas às cervejarias.
Música típica alemã e mais de 20 atrações
A trilha sonora também terá papel fundamental na Oktober Polo Jundiaí. O Bando do Fritz fará apresentações diárias, levando ao público o melhor do repertório alemão festivo e reforçando a atmosfera de Oktoberfest. A programação terá ainda danças folclóricas alemãs, com um grupo de danças típicas da tradição bávara.
Além das atrações ligadas à cultura alemã, serão mais de 20 bandas e artistas locais, distribuídos entre dois palcos: um interno e outro externo. A estrutura permite que a música acompanhe o público durante toda a festa, criando diferentes ambientes e experiências ao longo dos quatro dias.
Oktober Polo Jundiaí em números
A edição 2026 chega ao Espaço Expressa com números que mostram a dimensão da festa:
- 14 cervejarias
- Mais de 80 torneiras de chope
- Mais de 50 estilos de cerveja
- 25 mil visitantes esperados
- Mais de 20 atrações musicais
- 2 palcos
- 4 dias de festa
- Mais de 20 expositores de gastronomia
É uma estrutura pensada para transformar o Espaço Expressa em um grande ponto de encontro durante a Oktober Polo Jundiaí.
Serviço — Oktober Polo Jundiaí 2026
Quando: 10 e 11 e 17 e 18 de outubro de 2026
Horários: sábados, das 11h às 22h; domingos, das 11h às 21h
Onde: Espaço Expressa Jundiaí
Endereço: avenida União dos Ferroviários, nº 1760 – Jundiaí
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Estacionamento: solidário
Pet friendly: sim
Espaço Kids: sim
Realização: Rota da Cerveja Artesanal de Jundiaí
Organização: Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região