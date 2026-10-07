07 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CERVEJA ARTESANAL

Oktober Polo Jundiaí reúne gastronomia alemã e música no Expressa

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Além das opções de cerveja artesanal, o evento reunirá o melhor das gastronomia alemã
Além das opções de cerveja artesanal, o evento reunirá o melhor das gastronomia alemã

Quem for à Oktober Polo Jundiaí 2026, no Esapço Expressa, vai encontrar muito mais do que cerveja artesanal. A gastronomia será um dos grandes destaques da festa, com uma verdadeira cozinha alemã preparada para receber o público durante os quatro dias de evento (dias 10, 11, 17 e 18 de outubro).

Entre as opções estão joelho servido com salada de batata e chucrute, além de salsichão no palito com mostarda. O cardápio também terá torresmo com limão e duas versões de hot dog. A primeira combina pão, salsicha, ketchup e mostarda. A segunda traz pão, salsicha, cebola crispy, relish de pepino e currywurst.

Em sua 4ª edição, a Oktober Polo Jundiaí aposta em uma experiência que reúne cerveja artesanal, gastronomia, música e cultura alemã. A festa terá mais de 20 expositores de gastronomia, reunindo opções de salgados e doces em uma estrutura que combina praça de alimentação interna e área externa.

A proposta é permitir que o público aproveite a Oktober Polo em diferentes ambientes. O pavilhão interno do Espaço Expressa será climatizado, enquanto a área externa oferece um espaço aberto para quem quiser aproveitar os dias de outubro, a música e o clima da festa.

Gastronomia alemã para acompanhar o chope artesanal

A experiência gastronômica foi pensada para acompanhar a proposta cervejeira da Oktober Polo. A cozinha alemã estará presente com receitas tradicionais, enquanto os demais expositores ampliam as opções para diferentes gostos.

A combinação entre comida, cerveja e música faz parte da experiência planejada para o novo endereço da Oktober Polo Jundiaí, que pela primeira vez será realizada no Espaço Expressa.

O público poderá circular entre o pavilhão interno e a área externa, alternando entre os espaços gastronômicos, os palcos e as áreas destinadas às cervejarias.

Música típica alemã e mais de 20 atrações

A trilha sonora também terá papel fundamental na Oktober Polo Jundiaí. O Bando do Fritz fará apresentações diárias, levando ao público o melhor do repertório alemão festivo e reforçando a atmosfera de Oktoberfest. A programação terá ainda danças folclóricas alemãs, com um grupo de danças típicas da tradição bávara.

Além das atrações ligadas à cultura alemã, serão mais de 20 bandas e artistas locais, distribuídos entre dois palcos: um interno e outro externo. A estrutura permite que a música acompanhe o público durante toda a festa, criando diferentes ambientes e experiências ao longo dos quatro dias.

Oktober Polo Jundiaí em números

A edição 2026 chega ao Espaço Expressa com números que mostram a dimensão da festa:

  • 14 cervejarias
  • Mais de 80 torneiras de chope
  • Mais de 50 estilos de cerveja
  • 25 mil visitantes esperados
  • Mais de 20 atrações musicais
  • 2 palcos
  • 4 dias de festa
  • Mais de 20 expositores de gastronomia

É uma estrutura pensada para transformar o Espaço Expressa em um grande ponto de encontro durante a Oktober Polo Jundiaí.

Serviço — Oktober Polo Jundiaí 2026
Quando: 10 e 11 e 17 e 18 de outubro de 2026
Horários: sábados, das 11h às 22h; domingos, das 11h às 21h
Onde: Espaço Expressa Jundiaí
Endereço: avenida União dos Ferroviários, nº 1760 – Jundiaí
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Estacionamento: solidário
Pet friendly: sim
Espaço Kids: sim

Realização: Rota da Cerveja Artesanal de Jundiaí
Organização: Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários