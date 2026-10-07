Um casal foi preso com mais de 13 kg de drogas em uma casa no Jardim Novo Horizonte Varjão, em Jundiaí, no final da tarde desta terça-feira (6). Segundo apurou a reportagem, a mulher seria responsável pelo armazenamento e pela vigilância dos entorpecentes, enquanto o companheiro atuaria como “aviãozinho”, fazendo a distribuição nos pontos de tráfico conforme a demanda. A ocorrência foi atendida por policiais militares de Força Tática.

Os PMs faziam patrulhamento quando se depararam com dois homens em atitude suspeita. Ambos correram para uma viela, onde um deles conseguiu entrar em uma casa e fugir pelo telhado dos fundos da residência.

O outro, porém, acabou detido no portão. De imediato, os policiais constataram que se tratava de um homem já conhecido das forças de segurança e que havia um mandado de prisão contra ele por roubo.