07 de outubro de 2026
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UNIDOS NO CRIME

Casal é preso com mais de 13 kg de drogas em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ao todo, foram apreendidos 13,676 kg de drogas
Ao todo, foram apreendidos 13,676 kg de drogas

Um casal foi preso com mais de 13 kg de drogas em uma casa no Jardim Novo Horizonte Varjão, em Jundiaí, no final da tarde desta terça-feira (6). Segundo apurou a reportagem, a mulher seria responsável pelo armazenamento e pela vigilância dos entorpecentes, enquanto o companheiro atuaria como “aviãozinho”, fazendo a distribuição nos pontos de tráfico conforme a demanda. A ocorrência foi atendida por policiais militares de Força Tática.

Os PMs faziam patrulhamento quando se depararam com dois homens em atitude suspeita. Ambos correram para uma viela, onde um deles conseguiu entrar em uma casa e fugir pelo telhado dos fundos da residência.

O outro, porém, acabou detido no portão. De imediato, os policiais constataram que se tratava de um homem já conhecido das forças de segurança e que havia um mandado de prisão contra ele por roubo.

No corredor externo da casa, os agentes encontraram uma sacola com diversas “mulas” de drogas. Já no interior do imóvel, localizaram uma mulher, que, segundo a ocorrência, estaria responsável pela vigilância de uma grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 13,676 kg de drogas, entre cocaína, crack, maconha, ice e ecstasy, além de uma balança de precisão, dinheiro e celulares.

O casal foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

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