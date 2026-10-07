De 10 a 12 de outubro, para celebrar as infâncias, o Sesc Jundiaí integra a Semana da Criança, uma programação especial que vai reunir espetáculos de teatro e circo, instalação tecnológica, oficinas de meio ambiente, feira de trocas e vivências esportivas e recreativas. As ações convidam crianças e suas famílias a explorarem a imaginação, a criatividade, a conexão com a natureza e o valor do brincar coletivo.
A programação cênica e circense é um dos grandes destaques do período. O Circo Zanni apresenta no domingo (11) um espetáculo vibrante de variedades com acrobacias, aéreos, magia, palhaçaria e música ao vivo para todas as idades.
Para os bem pequenos, haverá o Coletivo O Jardim encena O Jardim da Minha Avó (dias 11 e 12), montagem delicada voltada a bebês de até 3 anos, além do espetáculo O Jardim (dia 12), que aborda com sensibilidade as transformações da paisagem urbana e da natureza.
A relação entre arte, tecnologia e saberes populares ganha espaço em experiências interativas. Na instalação Anima.ai, idealizada pelo VJ Suave, os participantes combinam desenho coletivo e inteligência artificial para projetar criações visuais em tempo real.
Já a vivência Na minha época a gente brincava assim... convida diferentes gerações a construir e experimentar brinquedos inspirados em tradições de várias regiões do Brasil.
O contato com a terra e o consumo consciente também pautam as atividades. Em parceria com o coletivo Pé de Feijão, as oficinas Uma viagem pelo jardim dos aromas (dia 11) e Quem disse que flor não se come? (dia 12) aproximam o público do cultivo agroecológico e do universo das flores comestíveis.
No dia 12, a tradicional Feira de Troca de Brinquedos estimula o consumo sustentável e a circulação de afetos entre as crianças, acompanhada pela vivência lúdica Bolhas de Sabão Gigantes.
Para movimentar o corpo e estimular a convivência, a equipe de educadores do Sesc realiza as vivências Brincadeiras de Rua, Roda, Ritmo e Brincadeira e a atividade de criação de caminhos e labirintos de madeira Construindo Caminhos para Brincar.
Brincar, criar e descobrir
Os Espaços de Brincar do Sesc São Paulo são voltados a bebês e crianças de 0 a 6 anos, acompanhados por pessoas adultas de referência. São 37 espaços no estado, sendo 21 unidades na capital e Grande São Paulo, e 16 unidades no litoral e interior do Estado, que têm o propósito de garantir o direito ao brincar, como manifestação cultural, individual e coletiva para a produção de repertório de vida e compreensão do mundo.
As Bibliotecas do Sesc São Paulo contam com um acervo de mais de 160 mil exemplares e promovem atividades literárias a diferentes públicos e territórios. São espaços dedicados ao incentivo à leitura, à convivência e à formação cultural, incluindo obras de literatura e quadrinhos para crianças, jovens e adultos. O empréstimo de livros é gratuito, mediante apresentação da Credencial Plena ou de um documento oficial com foto.
Programação completa em sescsp.org.br/semanadacrianca.