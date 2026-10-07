De 10 a 12 de outubro, para celebrar as infâncias, o Sesc Jundiaí integra a Semana da Criança, uma programação especial que vai reunir espetáculos de teatro e circo, instalação tecnológica, oficinas de meio ambiente, feira de trocas e vivências esportivas e recreativas. As ações convidam crianças e suas famílias a explorarem a imaginação, a criatividade, a conexão com a natureza e o valor do brincar coletivo.

A programação cênica e circense é um dos grandes destaques do período. O Circo Zanni apresenta no domingo (11) um espetáculo vibrante de variedades com acrobacias, aéreos, magia, palhaçaria e música ao vivo para todas as idades.